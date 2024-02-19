麥當勞叔叔對決肯德基爺爺！85元雞塊套餐大放送　點餐不知虧大了

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而根據麥當勞現在最新價格，如果購買6塊雞塊餐搭配基本的A套餐「中杯飲料+中薯」的話是131元，兩套就是262元，不過如果使用「龍年開春優惠券」分開購買的話，就能省下92元，性價比非常的高，而該優惠券的優惠期限相當長，從即日起到3月26日都能夠使用。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「麥當勞很懂自己優勢就是薯條跟雞塊！這組合太讚了」、「準備來去嗑雞塊餐了，好爽」、「麥當勞叔叔終於出面了！超優質優惠券」、「每年就在等這個開春優惠券，85元的雞塊套餐好香」、「男生買兩套都能吃到超飽了，真的划算」、「哭了，不知道有優惠券，昨天買了一套原價的」。
而《NOWnews》記者日前也到麥當勞購買餐點，實測在點餐機上，麥當勞官網也有將「優惠券」直接輸入系統，民眾可以直接在點餐機選擇「龍年開春優惠券」的欄位進行選購，如果是臨櫃點餐的門市，顧客只要告知店員需要「A01」、「A04」、「A03」各一套，就能用85元吃到6塊雞塊餐囉！
至於肯德基，過去一組「兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊」的代碼原本已經失效，沒想到在春節前又復活！現在只要在肯德基點餐機打上優惠碼「13705」的話，同樣用359元買到這個「兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊」的組合。根據肯德基官網售價，扣除上校雞塊分享盒原價210元後，剩餘149元除以12顆蛋塔，平均一顆蛋塔竟然只要12元，而蛋塔一顆原價45元，真的非常划算！代碼將從即日起到4月30日，還有兩個月吃好吃滿啦！