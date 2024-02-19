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麥當勞叔叔對決肯德基爺爺！85元雞塊套餐大放送　點餐不知虧大了

▲麥當勞最近推出「龍年開春優惠券」，內行人發現如果巧妙使用優惠券，可以用85元購入一套6塊雞塊套餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞最近推出「龍年開春優惠券」，內行人發現如果巧妙使用優惠券，可以用85元購入一套6塊雞塊套餐。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

麥當勞叔叔年後正式對決肯德基爺爺！肯德基一直以來都會與各大企業聯名推出隱藏代碼，愛吃肯德基的人常常可以低價享用蛋塔、炸雞等等；而近日麥當勞也推出「龍年開春優惠券」，有網友發現竟然只要85元就能爽吃麥當勞的6塊雞塊套餐，而且還免費升級大薯，引起熱烈討論。

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最近麥當勞不讓肯德基的「隱藏代碼」專美於前，一年一度的開春優惠券在龍年也沒有缺席，有網友發現這次的優惠券當中，如果選擇「A01」的大薯買一送一（66元）+「A04」的6塊雞塊買一送一（66元）+「A03」的飲料買一送一（38元）的話，就能以170元購得兩套6塊雞塊餐，而且薯條還從中薯升級大薯，等於一套6塊雞塊餐+大薯+中杯飲料只要85元。

▲麥當勞推出「龍年開春優惠券」，網友發現可以用170元買到兩套6塊雞塊餐，等於一套只要85元。（圖/麥當勞官網）
▲麥當勞推出「龍年開春優惠券」，網友發現可以用170元買到兩套6塊雞塊餐，等於一套只要85元。（圖/麥當勞官網）
而根據麥當勞現在最新價格，如果購買6塊雞塊餐搭配基本的A套餐「中杯飲料+中薯」的話是131元，兩套就是262元，不過如果使用「龍年開春優惠券」分開購買的話，就能省下92元，性價比非常的高，而該優惠券的優惠期限相當長，從即日起到3月26日都能夠使用。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「麥當勞很懂自己優勢就是薯條跟雞塊！這組合太讚了」、「準備來去嗑雞塊餐了，好爽」、「麥當勞叔叔終於出面了！超優質優惠券」、「每年就在等這個開春優惠券，85元的雞塊套餐好香」、「男生買兩套都能吃到超飽了，真的划算」、「哭了，不知道有優惠券，昨天買了一套原價的」。

▲麥當勞在12月19日以前用歡樂送點餐的話，也可以享有6塊雞塊買一送一的優惠哦！（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞推出的龍年開春優惠券中，可以運用「A01」、「A04」、「A03」各一套組合，買到一套85元的6塊雞塊餐。（圖／記者蕭涵云攝）
而《NOWnews》記者日前也到麥當勞購買餐點，實測在點餐機上，麥當勞官網也有將「優惠券」直接輸入系統，民眾可以直接在點餐機選擇「龍年開春優惠券」的欄位進行選購，如果是臨櫃點餐的門市，顧客只要告知店員需要「A01」、「A04」、「A03」各一套，就能用85元吃到6塊雞塊餐囉！

至於肯德基，過去一組「兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊」的代碼原本已經失效，沒想到在春節前又復活！現在只要在肯德基點餐機打上優惠碼「13705」的話，同樣用359元買到這個「兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊」的組合。根據肯德基官網售價，扣除上校雞塊分享盒原價210元後，剩餘149元除以12顆蛋塔，平均一顆蛋塔竟然只要12元，而蛋塔一顆原價45元，真的非常划算！代碼將從即日起到4月30日，還有兩個月吃好吃滿啦！

▲肯德基爽吃12元蛋塔代碼復活了！輸入「13705」的話，可以用359元買到原價750元的蛋塔+雞塊組合。（圖/肯德基提供）
▲肯德基爽吃12元蛋塔代碼復活了！輸入「13705」的話，可以用359元買到原價750元的蛋塔+雞塊組合。（圖/肯德基提供）

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