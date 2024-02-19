逛完台中燈會「手機直接壞了」！遊客回家傻眼　兇手是這座燈區

台灣最強景點公佈！冠軍逆轉「1018萬人造訪」　大溪老街僅排第9

▲桃園大溪老街巴洛克建築風搭配商家的形式，不僅超美，當地多種名產美食，更讓不少遊客讚不絕口，2023年全台景點人潮排第9名。（圖/桃園觀光旅遊網）
▲桃園大溪老街巴洛克建築風搭配商家的形式，不僅超美，當地多種名產美食，更讓不少遊客讚不絕口，2023年全台景點人潮排第9名。（圖/桃園觀光旅遊網）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著疫情逐漸趨緩，除了有大批民眾出國遊玩之外，國旅也復甦了不少，國內仍有許多熱門景點可玩，那麼2023年台灣最強景點獎落哪個縣市呢？根據觀光署最新公佈2023年整年度數據顯示，位於台中「一中街商圈」以全年度1018萬餘人造訪奪下冠軍，在最後兩個月遊客數加總之後，超前維持冠軍寶座10個月之久的「國父紀念館」，成為2023年度旅遊最熱門景點！

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▲台灣人相當喜歡去中部地區遊玩，而其中最夯的景點就是「一中商圈」，有些人稱他是「另類的夜市」。（圖／台中觀光旅遊網）
▲台灣人相當喜歡去中部地區遊玩，而其中最夯的景點就是「一中商圈」，成功奪下2023國旅景點冠軍寶座。（圖／台中觀光旅遊網）
根據觀光署最新統計出爐，日前公布2023全年度的遊客造訪人次，奪下冠軍的為台中市一中街商圈，全年一共有1018萬餘人到此造訪；第二名則是位於台北市的「國父紀念館」，全年度也有859萬人到此造訪；第三名至第五名依序為新北市「林口三井Outlet（842萬人）」、雲林縣「北港武德宮（834萬人）」、高雄市「旗山老街（817萬人）」。

至於第六名至第十名的排序，分別為台北市「松山文創園區（792萬人）」、雲林縣「北港朝天宮（780萬人）」、台中市「草悟道（729萬人）」、桃園市「大溪老城區（698萬人）」以及台南市「南鯤鯓代天府（658萬人次）」。

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▲2023年國內旅遊景點前十名，由台中一中街逆轉奪下冠軍，全年度有1018萬餘人到此造訪。（圖/記者張嘉哲製）
值得一提的是，2023年奪下台灣最熱門景點的台中一中街，在今年整年度的表現非常平穩，雖然國父紀念館在2023年因為舉辦台灣燈會，單月湧入600多萬人，但一中街憑藉每個月平均80萬人次的人潮，一路追趕到12月，終於在台中購物節的加持之下，在11月、12月單月都突破100萬人次造訪，最後兩個月加總後成功超前，奪下冠軍可謂實至名歸。

除此之外，2023年的前十名景點當中，高雄市的旗山老街第一年入列觀光署統計就有第五名的佳績，也是全台人潮第一的老街；老字號桃園大溪老街雖然只排名第9，但也贏過其他歷史悠久的淡水老街、九份老街，成績也是相當不錯。

▲旗山老街不僅是高雄市最熱門觀光景點，同時也是2023年最受歡迎的台灣老街，打敗老字號九份老街以及淡水老街。（圖/Google評論）
▲旗山老街不僅是高雄市最熱門觀光景點，同時也是2023年最受歡迎的台灣老街，全台景點排序也有第五名佳績。（圖/Google評論）
如今2024年一開端，台南接掌今年的台灣燈會，開設雙燈區，安平燈區在過年期間就已經湧入超過300萬人造訪，接下來還有高鐵燈區助陣，勢必會再帶動周邊景點挹注觀光人潮；而睽違10年再度回到高雄港灣的黃色小鴨，截至目前為止已經帶來600萬觀光人次，打破上回黃色小鴨來台紀錄，顯然今年國旅最熱門景點到了年底，排名可能會大洗牌一波。

而高雄的黃色小鴨展出倒數6天，只到2月25日就結束，還想看黃色小鴨的遊客可要把握時間；另外，台南安平燈區展出至3月10日、高鐵燈區也將於本週六元宵節點亮主燈，現場展出逼近300件漂亮花燈，也同樣展出至3月10日，想體驗元宵節氣氛的民眾也不要錯過囉！

▲台灣燈會將於本週六「元宵節」於台南登場，位於「高鐵燈區」的主展區有主燈「龍來台灣」。（圖／交通部提供）
▲台灣燈會將於本週六「元宵節」於台南登場，位於「高鐵燈區」的主展區有主燈「龍來台灣」。（圖／交通部提供）

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