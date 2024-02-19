150坪房子「租金2000」沒看錯！房東列入住7條件 網嚇壞：不單純
對租屋族來說，每個月的薪水一大部分，都需變成房租上繳給房東，因此租金多寡，也成為這群人最在乎的條件。不過就有民眾在租屋網上發現，有一個150坪透天物件開出只要2000元月租金，房東更強調沒有打錯金額，但同時也列出7項條件，完整出租內容曝光，也引發外界討論。
記者潘毅／綜合報導
一位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》上發文提到，最近在租屋網上看到，有房東刊出自己擁有一間150坪位於六樓的房子，屋內共4房3衛2廳的房子，附近鄰近超商、市場、公園與學校，還可以開伙煮飯，光聽起來就相當吸引人，而每月租金部分更只要2000元，房東還打字強調「就是2000元沒有打錯」。
如此低廉的租金，放在現今的租屋市場上已是佛心值破表，而當一看下方備註區時，才發現房東還有列出７項入住條件，依序為「限單身、未婚女性、沒有男朋友、20至35歲、單純、有責任以及愛乾淨整齊者」，並標明男性勿擾，讓原PO立刻察覺事有蹊蹺：「原來租屋網還可以這樣用！」
這個特殊的租屋廣告也立刻吸引大批網友討論，不少人驚呼：「這是在找房東太太才對」、「另類徵婚嗎…」、「開這種驚人條件，我反而不敢租」，但也有部分人認為，屋主可能只是希望自己房子進出者單純化，才會將租客群限定在單身都會女性。