Joeman買1500萬東京透天！在日台人曝「不會想買」 中肯分析曝光
台灣百萬級網紅Joeman「九妹」日前開心宣布，自己斥資約1500萬元新台幣，在日本東京買下一間透天宅，未來規劃將以民宿方式出租，還讓一眾網紅好友搶先入住體驗。對此，長住在日本的YouTuber阿倫昨（18）日也針對Joeman日本房子進行各項優缺點分析，但最後他也坦言：「我不會想買那棟房子」，並說出完整原因。
記者潘毅／綜合報導
近期Joeman斥資日幣6500萬元（約新台幣1500萬元），在日本東京購入透天新房，而到房子的屋頂上，就能看見東京新地標晴空塔，距離最近車站走路也只需要5分鐘，並開心表示：「親朋好友來玩時也可住在這」。
對此，在日本居住長達13年的YouTuber 阿倫，也拍攝影片分析Joeman的東京新房，阿倫指出，因為日本是電車社會，大眾買房時都會最優先考量家與車站間的距離，而Joeman新家距離最近的車站5分鐘，離晴空塔也只要10分鐘，因此地理位置算是相當不錯，該物件台幣1500萬元算是合理價格。
但阿倫也提到，若以長期居住的觀點來看，Joeman所購買的物件可能就不會是最佳選擇，阿倫也說：「以結論來說，我不會想買那棟房子」。他隨後解釋，Joeman的房子位於電車山手線右半邊，是較晚開發的地區，除了人口組成相對複雜一點，觀光客也非常多，會比較吵雜，而自己則希望能鬧中取靜，因此山手線左半邊的澀谷、新宿、池袋開發較完整，也較符合自己的偏好。
阿倫隨後也逐一檢視，Joeman新房所在地墨田區，發現該處治安還算可以，但鄰近河岸，未來若遇到地震等天災可能有安全隱患。因此Joeman的新房子若以「遊玩」、「出租」為主要目的，算是不錯的物件，鄰近如淺草寺、晴空塔等觀光勝地，而且去羽田、成田機場都很方便，但若是長住的話，阿倫坦言就比較沒那麼推薦。