買大樂透同張彩券連中「7注大紅包」！他爽領650萬：台彩認證買法

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然而本期的春節大紅包一共開出24組，其中21注為獨得；2組由2注均分，每注各得50萬元；另外1組則由3注均分，每注分得333,333元。值得注意是，位於雲林縣北港鎮的「金來發彩券行」竟然一舉開出7注春節大紅包，而且都是「同一張彩券」中獎，該張彩券中7注當中，有6組號碼為獨得，1組則是由2注均分，最後抱回總獎金650萬元。
除此之外，新北市永和區的「福鑫旺彩券行」則也開出4注，也是都由同一張彩券對中，其中3組號碼為獨得，1組則是由3注均分，也抱回333萬餘元。
而肯定很多人好奇，為什麼單張大樂透彩券可以中多注「春節大紅包」？因為根據「春節大紅包」的規則，在每一期開出的9個號碼當中，該彩券只要對中任意6個號碼，就能夠抱回100萬元，而一般大樂透玩法是從01到49個號碼中選定6個號碼，但是其實很多人不知道可以選超過6個號碼，這種玩法就稱為「連碰」，投注金額雖然會加大，但是卻在此規則當中獲得更大的中獎優勢。
最常見的就是7連碰、8連碰，7連碰每注350元、8連碰1400元，以正常玩法來說，6個號碼中3個號碼金額是400元，但如果是用7連碰的話，中3個號碼獎金會提升到1600元；8連碰中3個號碼則是有4000元，也因為號碼變多，因此在春節大紅包的「9取6規則」裡面，組合數比6個號碼的多出許多組，中獎率也因而提高不少。
根據台彩統計，近三年大樂透春節大紅包百萬獎項中，中獎彩券中常見的買法就有高達52%是採用包牌模式的7連碰，另外有28%的民眾是採用一次包8個號碼的8連碰，很多平常不買彩券的民眾可能不知道有此玩法。目前台彩春節大樂透加碼剩下五天開獎，每天保證頭獎1億，春節大紅包一共還有61組待送出，想要最後再試試手氣的民眾不要錯過囉！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應該量力而為，不因沉迷而影響日常生活。