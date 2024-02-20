刮刮樂「比大樂透好中獎」！一堆人仍不買　理由曝光：其實很可怕

買大樂透同張彩券連中「7注大紅包」！他爽領650萬：台彩認證買法

▲台灣彩券「大樂透」龍年春節加碼史上最狂，一連從2月6日開獎開到2月24日，一共連續19天開獎。（圖／記者林調遜攝）
▲台灣彩券「大樂透」龍年春節加碼史上最狂，一連從2月6日開獎開到2月24日，一共連續19天開獎。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣彩券「大樂透」龍年春節加碼史上最狂，一連從2月6日開獎開到2月24日，一共連續19天開獎，並且加碼360組100萬元的「春節大紅包」，打破大樂透史上最長連續開獎天數紀錄。然而19日開出最新一期大樂透號碼，結果除了頭獎1億元獎落台北內湖以外，還未送完的春節大紅包也開出24組，結果有幸運兒同張彩券竟然就中獎7注，6組獨得、1組2注均分，帶走650萬高額獎金，其玩法很可能就是台彩統計資料最容易中獎的「連碰」！

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根據台彩2月19日最新一期開出的大樂透中獎號碼，由小到大依序為02、10、17、32、38、48，特別號是08，頭獎開出獎落台北市內湖區內湖路一段591巷5號1樓「彩鈴投注站」，幸運兒抱回1億彩金；而春節大紅包360組100萬元還沒送完，最新一期開出獎號為15、17、20、25、29、31、32、35、43。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲大樂透春節至元宵節連續開獎19天，19日開出最新一期中獎號碼，由台北內湖1注獨得。（圖／記者陳明安攝）
然而本期的春節大紅包一共開出24組，其中21注為獨得；2組由2注均分，每注各得50萬元；另外1組則由3注均分，每注分得333,333元。值得注意是，位於雲林縣北港鎮的「金來發彩券行」竟然一舉開出7注春節大紅包，而且都是「同一張彩券」中獎，該張彩券中7注當中，有6組號碼為獨得，1組則是由2注均分，最後抱回總獎金650萬元。

除此之外，新北市永和區的「福鑫旺彩券行」則也開出4注，也是都由同一張彩券對中，其中3組號碼為獨得，1組則是由3注均分，也抱回333萬餘元。

▲大樂透、威力彩。（圖／記者顏真真攝）
▲有民眾購買大樂透以「連碰」的玩法，同張彩券竟然連中7注大紅包，其中6組獨得、1組2注均分，帶走650萬高額獎金。（圖／記者顏真真攝）
而肯定很多人好奇，為什麼單張大樂透彩券可以中多注「春節大紅包」？因為根據「春節大紅包」的規則，在每一期開出的9個號碼當中，該彩券只要對中任意6個號碼，就能夠抱回100萬元，而一般大樂透玩法是從01到49個號碼中選定6個號碼，但是其實很多人不知道可以選超過6個號碼，這種玩法就稱為「連碰」，投注金額雖然會加大，但是卻在此規則當中獲得更大的中獎優勢。

最常見的就是7連碰、8連碰，7連碰每注350元、8連碰1400元，以正常玩法來說，6個號碼中3個號碼金額是400元，但如果是用7連碰的話，中3個號碼獎金會提升到1600元；8連碰中3個號碼則是有4000元，也因為號碼變多，因此在春節大紅包的「9取6規則」裡面，組合數比6個號碼的多出許多組，中獎率也因而提高不少。

▲大樂透。（圖／記者顏真真攝）
▲大樂透一般玩法為49個號碼選6個，但其實可以選超過6個號碼，稱為「連碰」，常見的有7連碰、8連碰，有利於在春節大紅包「9個號碼取6個」的規則當中。（圖／記者顏真真攝）
根據台彩統計，近三年大樂透春節大紅包百萬獎項中，中獎彩券中常見的買法就有高達52%是採用包牌模式的7連碰，另外有28%的民眾是採用一次包8個號碼的8連碰，很多平常不買彩券的民眾可能不知道有此玩法。目前台彩春節大樂透加碼剩下五天開獎，每天保證頭獎1億，春節大紅包一共還有61組待送出，想要最後再試試手氣的民眾不要錯過囉！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應該量力而為，不因沉迷而影響日常生活。

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