年後轉職別選錯了！2023「薪情最好職業」曝 科技、金融業都輸它
一年一度的年後轉職潮來臨，不少人在領完年終獎金之後，都準備轉職跳槽到別的公司去，然而台灣當前最有「錢途」的職業又有哪些呢？根據行政院主計總處最新公布的2023年「全年薪資統計調查結果」，結果顯示每人每月總薪資排名，其中以「海洋水運業」每月薪資14萬2917元居冠，贏過國內聲量相當大的科技業、金融業；而最慘的則是「美容及美容美體業」，以每人每月薪資3萬2490元墊底。
記者張嘉哲/綜合報導
主計總處統計，2023全年每人每月經常性薪資平均為4萬5496元，年增2.43％；獎金及加班費等非經常性薪資為1萬1984元，合計總薪資平均達5萬7905元，雖然經常性薪資增長，不過實質總薪資卻是7年來首度負成長，減幅1.04%，也是創下11年以來最大，加上通膨率高達2.5％，創下15年新高，物價漲幅明顯吃掉薪水不少。
然而根據yes123求職網的統計，許多上班族會在年後選擇轉職的理由（可複選情況），有高達6成2是因為「不滿意現任公司的薪水」，另外則是「覺得現在公司發展沒有前景」，佔比46.7%，而「沒有升遷機會」也有45.8%之多，顯然薪水高低還是現在上班族的最主要考量因素，而職位高低以及公司發展前景，也攸關自己薪水的調動。
那麼現在台灣的產業當中，什麼行業「薪情最好」呢？主計總處公布，每人每月總薪資排行前3名的分別是「海洋水運業」14萬2917元、「其他金融服務業（主要為金控公司）」11萬5551元以及「銀行業」11萬3475元；另外，第四名至第六名分別為「航空運輸業」10萬5970元、「電力及燃氣供應業」9萬6138元，以及「電子零組件製造業」9萬309元。
至於台灣目前「薪情最差」的行業，則是「美髪及美容美體業」3萬2490元，其次是「其他汽車客運業（主要為遊覽車）」3萬3958元，相對較低。