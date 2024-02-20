NBA／明星賽需要改變！Kobe生前就曾強烈抨擊比賽 「競爭性不夠」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kobe Bryant是在1998年首度入選明星賽，當時他對陣的對手可是「完全體」的芝加哥公牛，擁有跟「籃球之神」Michael Jordan對位的機會，也象徵兩人的傳承與未來。
當然Michael Jordan還在休息室笑說「Kobe Bryant想要來真的」，但Michael Jordan也的確在場上拿出真本事，不但灌籃補進，還多次以招牌單打「後仰跳投」讓Kobe毫無招架之力。
這或許不是最偉大的明星賽，但當時34歲的Michael Jordan來真的，化身老師單場在明星賽狂砍得到23分、8助攻、6籃板和3抄截，獲選MVP。
Kobe Bryant也在19歲第一次參加的明星賽，就拿下18分和6個籃板，但這只是兩人成為兄弟情誼的開端，因為之後Kobe常在半夜傳訊息問他問題，並且希望學習一些籃球知識。
Kobe提到自己很少輸過明星賽，他很好強的個性，讓他在每次明星賽，都希望有最佳表現，而他最後一次跟Jordan在明星賽對位是2003年，當時的Jordan年紀已經很大，而比賽經過2度延長才結束，Kobe甚至還蓋了「老師」一個大火鍋。
Kobe生涯拿過4次全明星賽MVP，包括2002年、2007年還有2009年與2011年，顯示出他的確真的都是用全力在打明星賽，必須要在這些佼佼者中脫穎而出。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁