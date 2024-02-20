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NBA／明星賽需要改變！Kobe生前就曾強烈抨擊比賽 「競爭性不夠」

▲Kobe Bryant(左)提到明星賽需要改變，早就預言球迷不想看灌籃秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kobe Bryant(左)提到明星賽需要改變，早就預言球迷不想看灌籃秀。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Kobe Bryant生前預言是對的！NBA明星賽昨（19）日回歸東西區對抗的狀況，但比數是相當離譜的211:186，由東區明星隊奪勝，而拿下全隊最高39分、6助攻的公鹿球星里拉德（Damian Lillard）拿下MVP，未料頒獎時卻被球迷以噓聲伺候，原因是「比賽太難看」，而NBA傳奇球星「大鳥」Larry Bird也發聲，「我真正想看到的是，球員在明星賽中能夠全力以赴。」，而前湖人隊傳奇球星Kobe Bryant生前參加節目曾預言「明星賽太難看」，直呼需要改變，結果在他過世後，果然明星賽「競爭力」不足，無法讓球迷滿意，淪為飆分秀。

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Kobe Bryant指出，明星賽是把世界上最好的球員都聚集在一起，看他們會有什麼表現，但現在的明星賽「競爭力不足」，也讓球迷失望，Kobe還笑說：「球迷根本不想看灌籃或一些花俏的動作，那不如叫一堆UCLA的球員來打。」

Kobe Bryant是在1998年首度入選明星賽，當時他對陣的對手可是「完全體」的芝加哥公牛，擁有跟「籃球之神」Michael Jordan對位的機會，也象徵兩人的傳承與未來。

當然Michael Jordan還在休息室笑說「Kobe Bryant想要來真的」，但Michael Jordan也的確在場上拿出真本事，不但灌籃補進，還多次以招牌單打「後仰跳投」讓Kobe毫無招架之力。

這或許不是最偉大的明星賽，但當時34歲的Michael Jordan來真的，化身老師單場在明星賽狂砍得到23分、8助攻、6籃板和3抄截，獲選MVP。

Kobe Bryant也在19歲第一次參加的明星賽，就拿下18分和6個籃板，但這只是兩人成為兄弟情誼的開端，因為之後Kobe常在半夜傳訊息問他問題，並且希望學習一些籃球知識。

▲在「籃球之神」Michael Jordan（喬丹）的紀錄片《最後之舞》中，Kobe Bryant跟他的對位，相當經典（圖／ESPN)
▲在「籃球之神」Michael Jordan（喬丹）的紀錄片《最後之舞》中，Kobe Bryant跟他的對位，相當經典（圖／ESPN)
Kobe提到自己很少輸過明星賽，他很好強的個性，讓他在每次明星賽，都希望有最佳表現，而他最後一次跟Jordan在明星賽對位是2003年，當時的Jordan年紀已經很大，而比賽經過2度延長才結束，Kobe甚至還蓋了「老師」一個大火鍋。

Kobe生涯拿過4次全明星賽MVP，包括2002年、2007年還有2009年與2011年，顯示出他的確真的都是用全力在打明星賽，必須要在這些佼佼者中脫穎而出。

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