保全過年爽翻！「狂收439個紅包」數到手軟 女兒見堆成高塔傻眼
春節過年在華人文化中是最重要的節日之一，其中又以紅包習俗最讓人期待。一名香港女網友透露，任職保全的爸爸在春節期間，竟收到了439個紅包，甚至光是大年初一就收了190個紅包，並曬出桌上厚厚一疊紅包山的畫面，貼文曝光後，引來超過2千名網友羨慕直呼「我也想去當保全了！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名女網友日前在小紅書發文分享，爸爸去年轉職保全，今年過年時值了6天班，竟陸陸續續帶回許多紅包，光是大年初一就收到了190個紅包。原PO統計爸爸拿到的紅包數量，扣除大年初二請假一天，爸爸在10天春節中總共收到了439個紅包。
原PO透露，紅包金額大多都是10至20元港幣（約新台幣40元至80元），若在高檔公寓則可能更多。她也忍不住直言「這個星期看到老爸收的紅包，使我明白到無論做什麼工作，都要敬業樂業，要把工作做好，做一個有責任心的人」。
貼文曝光後，網友們紛紛羨慕喊，「我也想去當保全了」、「比我收藏的紅包袋還要多」、「這不妥妥的一天兩千加班費」。也有過來人表示，「我爸之前也是保全，他每年都列個excel表登記每個住戶給他多少錢，再和去年的比較看誰更大方了，誰沒給要重點拜年暗示一下」。