Joeman日本新房奢華內裝曝！她曬57秒開箱片 眾見1晚房價心動了
百萬YouTuber「Joeman」日前宣布在日本砸6500萬日幣買了3層樓透天新房，折合購入時匯率約新台幣1500萬元，該處地理位置優越，走路10分鐘就到東京地標「晴空塔」。Joeman打算在非自住時提供租房服務，女星陳艾熙就成為首批體驗嘉賓，她也在IG曬出57秒開箱影片，不少網友看了心動直呼「下次可以去住看看」。
記者賴禹妡／綜合報導
陳艾熙17日在IG上傳開箱Joeman東京新家的影片，她寫下「入住Joeman家真的很簡單！」並拍攝從玄關、客廳、主臥室一路到陽台的開箱畫面，也曝光了Joeman新家高級內裝。
只見Joeman新家不但有實木家具、浴缸、智慧家電，還有要價將近台幣10萬元的高級沙發，當然還有最具標誌性的陽台晴空塔景觀。陳艾熙也透露，她是和朋友3人入住Joeman新家2晚，房價總共是12萬5147日圓（約新台幣2萬6200元），也就是平均一人每晚房價4367元。
Joeman新家房價曝光後，有人在PTT好奇問「Joeman東京的房子一晚萬元多，算不算划算？」貼文引起熱烈討論，不少人心動喊「下次可以去住看看」，多數網友則考量地理位置、獨立空間及設施等優勢後，認為房價其實相當合理，「日本villa這樣超便宜」、「你覺得在台北101附近包棟民宿一晚要多少。」