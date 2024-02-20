台北天空塔董事馬廷海傳香港破產　台76億聯貸案是否受影響引關注

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不過，馬廷海昨（19）驚傳在香港特別行政區高等法院第一審法院，被債權人香港女富商陳慧芳聲請破產，據了解其潛在債務高達數億美金，法院已正式受理公告。依香港相關法令及金融機構做法，法院受理陳慧芳聲請對馬廷海頒布破產令後，為保護聲請人權益，香港金融機構將會就債務金額立即凍結馬廷海的銀行帳戶。
馬廷海在台灣不僅涉台北天空塔掏空案，他2020年5月主導香港新朗興業台灣分公司76億元聯合貸款案，並擔任保證人，由安泰銀行統籌主辦，擔保品是台中市七期的豪宅建案；該建案已完工，迄今未全數銷售。如今又傳出馬廷海在香港被聲請破產，是否影響安泰銀76億元聯貸案，已引發各界關注。馬廷海是否因無法償還個人龐大債務衍生掏空動機，尚待檢調釐清。
陳慧芳是香港南豐集團創辦人陳廷驊的長女，也是台北天空塔幕後資金重要推手。據媒體報導，陳慧芳與馬廷海有私人借貸，質疑資金未全數投資台北天空塔，且認為邱冠勳與馬廷海設立境外控股公司，將台北天空塔產權質押給中國券商，挪用逾10億元，因此跨海在台灣控告邱冠勳、馬廷海背信。而馬廷海的父親馬惜如是香港東方報業集團創辦人，他的哥哥馬廷強曾當選深圳政協委員，2008年娶香港女星黎姿。
先前爆發掏空背信案時，碩河開發在台北塔官網公開表示，興建中的The Sky Taipei 籌備事宜皆正常進行，本公司目前所有營運一切正常，對於任何不法行為，本公司將全面配合檢調作業，對涉案同仁決不包庇。但本次再傳馬廷海破產，截稿前，碩河開發營運長李志堅關機，目前未能取得碩河開發回應。