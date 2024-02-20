Joeman買1500萬東京透天！在日台人曝「不會想買」　中肯分析曝光

台北天空塔董事馬廷海傳香港破產　台76億聯貸案是否受影響引關注

▲台北信義區新地標「台北天空塔」上月底甫爆掏空背信案，如今再傳主導的碩河開發董事馬廷海在香港被聲請破產。（圖／記者張勵德攝）
▲台北信義區新地標「台北天空塔」上月底甫爆掏空背信案，如今再傳主導的碩河開發董事馬廷海在香港被聲請破產。（圖／記者張勵德攝）

記者徐銘穗/綜合報導

有台北新地標之稱、高度僅次於台北101的「台北天空塔The Sky Taipei」投資開發案，預計今年年底就能完工，投資開發規模超過200億。上月才爆發掏空背信案，碩河副董事長邱冠勳遭限制出境，如今再傳碩河董事、香港《東方日報》創辦人之子馬廷海在港因欠債，被債權人聲請破產，馬在台主導的相關聯貸案是否受影響引發關注。但截稿前，碩河開發營運長李志堅關機，目前未能取得碩河開發回應

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，邱冠勳涉及掏空增資款10億元，挪為馬廷海償還其私人債務。上月18日，台北地檢署以涉犯刑法背信罪約談被告邱冠勳，另傳喚碩河前財務長鐘肇峰1人作證，訊後考量全案事證及金流仍不明確，已將邱請回，至於馬廷海也因投資人具狀向檢調提告，也被檢方列為被告，不過馬並非我國籍且未入境台灣，沒被列入此波約談名單。

▲香港法院昨（19）晚上公布陳慧芳聲請對馬廷海頒布破產令。（圖／翻攝香港高等法院第一審法院網站）
▲香港法院昨（19）晚上公布陳慧芳聲請對馬廷海頒布破產令。（圖／翻攝香港高等法院第一審法院網站）
不過，馬廷海昨（19）驚傳在香港特別行政區高等法院第一審法院，被債權人香港女富商陳慧芳聲請破產，據了解其潛在債務高達數億美金，法院已正式受理公告。依香港相關法令及金融機構做法，法院受理陳慧芳聲請對馬廷海頒布破產令後，為保護聲請人權益，香港金融機構將會就債務金額立即凍結馬廷海的銀行帳戶。

馬廷海在台灣不僅涉台北天空塔掏空案，他2020年5月主導香港新朗興業台灣分公司76億元聯合貸款案，並擔任保證人，由安泰銀行統籌主辦，擔保品是台中市七期的豪宅建案；該建案已完工，迄今未全數銷售。如今又傳出馬廷海在香港被聲請破產，是否影響安泰銀76億元聯貸案，已引發各界關注。馬廷海是否因無法償還個人龐大債務衍生掏空動機，尚待檢調釐清。

▲台北天空塔目前已封頂。（圖／翻攝維基百科@Heeheemalu 攝於2024年1月13日）
▲台北天空塔目前已封頂。（圖／翻攝維基百科@Heeheemalu 攝於2024年1月13日）
陳慧芳是香港南豐集團創辦人陳廷驊的長女，也是台北天空塔幕後資金重要推手。據媒體報導，陳慧芳與馬廷海有私人借貸，質疑資金未全數投資台北天空塔，且認為邱冠勳與馬廷海設立境外控股公司，將台北天空塔產權質押給中國券商，挪用逾10億元，因此跨海在台灣控告邱冠勳、馬廷海背信。而馬廷海的父親馬惜如是香港東方報業集團創辦人，他的哥哥馬廷強曾當選深圳政協委員，2008年娶香港女星黎姿。

先前爆發掏空背信案時，碩河開發在台北塔官網公開表示，興建中的The Sky Taipei 籌備事宜皆正常進行，本公司目前所有營運一切正常，對於任何不法行為，本公司將全面配合檢調作業，對涉案同仁決不包庇。但本次再傳馬廷海破產，截稿前，碩河開發營運長李志堅關機，目前未能取得碩河開發回應。

新地標「台北天空塔」爆掏空10億！恐變爛尾樓　開發商公開回應了

「台北天空塔」6大亮點！柏悅、安達仕2奢華酒店入駐　頂樓最神秘

台北天空塔遭爆涉掏空10億　開發商「碩河」副董限制出境出海

台北天空塔董事馬廷海傳香港破產　台76億聯貸案是否受影響引關注

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞