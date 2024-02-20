總價最低131萬！台灣金聯再釋出88戶平價住宅　2/23起開放登記

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施俊吉進一步指出，今年共有71戶位於六都，占總銷售戶數80.7%，包括台北市10戶，平均每戶售價1906萬元、新北市21戶，平均每戶售價1430萬元，桃園市14戶、台中市7戶、台南市7戶及高雄市12戶等。而深受購屋者喜愛的捷運共構宅，今年釋出北市內湖站1戶、新北菜寮站3戶；另鄰近捷運站600公尺以內者有12戶。
在售價部分，總價在1500萬元以下者有60戶，占總銷售戶數68%，其中雙北仍可找到1000萬元以下的物件，共計有6戶。至於今年最低總價131萬元，位於高雄市旗山大衛營山莊優質套房，權狀18.95坪，平均1坪6.91萬元，再來是位在台中市精誠公益商圈大套房，權狀15.74坪，總價456萬元，另一個是位在桃園市中壢區仁福五街湖映左岸套房，總價463萬，權狀18.73坪，買比租更划算。
台灣金聯指出，今年看屋採線上及實體同步方式進行，民眾可以先在公司網站（http://www.tamco.com.tw）搜尋或用手機QR CODE瀏覽相關物件，所有物件均搭配360度環景及數位影音導覽賞屋，若有進一步需要現場看屋也可線上預約，藉此分散人潮，避免等待；對於中意物件亦可直接線上填寫申購書，再上傳列印後寄回該公司，免去現場排隊申購。
台灣金聯強調，已連續14年舉辦平價住宅銷售專案活動，已幫助千餘戶的民眾購屋成家，同時也深刻感受到民眾購買平價住宅的殷切期盼，因為台灣金聯釋出的所有物件價格平實，讓利回饋民眾，加上申購方式簡單、明確，可避免不必要的人為炒作房價，對平抑房價有一定的示範作用。