前FTISLAND宋承炫退出演藝圈「6月結婚」！跟老婆住美國做餐飲業
南韓知名樂團FTISLAND前吉他手宋承炫日前（2／15）宣布退出演藝圈並離開韓國，今（20）日韓媒報他將於6月結婚，疑似是為了老婆才決定引退，並要到美國從事餐飲業。
記者陳雅蘭／綜合報導
宋承炫15日以日、韓、英3種語言發文宣布退出演藝圈：「我經過深思熟慮後決定離開演藝圈，也可能會離開韓國，展開新的生活。離開FTISLAND後，演員也當4年了，比起新的事情、新的環境，更累的是未知的等待和人際關係，任何事做起來都不容易，但想要每天都有接受挑戰、健康且有規律的生活。我真的比任何人都想對支持我的粉絲說聲謝謝，希望大家不要生病，要健康幸福下去，謝謝。」
當時他僅透露會引退並離開韓國，但今天韓媒進一步報導宋承炫將於6月跟女友結婚，2人會定居美國並展開餐飲工作。
FTISLAND於2007年出道，宋承炫並非原本成員，2009年1月吉他手吳元斌退出後，宋承炫才加入擔任新的吉他手；在2019年3月14日，成員崔鍾訓因扯入鄭俊英淫蕩群組事件被退團，同年12月24日，公司宣布宋承炫年末約滿後要以專心拍戲為由退出組合；如今出道15年，演藝生涯就此結束。
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