新青安貸40年買房然後呢！他揭30年後「大魔王」　台灣房價剩6折

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Zack表示，台灣房價往下走是確定的，現在只是因為利率太低，再加上政府新青安房貸去刺激房市，所以屋主都還有得撐而已，不只彭博社說全球房地產的榮光已經結束了，台灣房產教父顏炳立也說「現在還說房價會漲的人，只是要你趕快買房而已」。他認為，新青安房貸在透支未來房市的購買力。
那麼過去20幾年台灣房價為何會上漲？Zack分析主要是被三次氾濫資金推動導致，第一次，2000年初政府降息5%加刺激房市政策；第二次，2008金融海嘯的QE（Quantitative Easing，貨幣寬鬆政策），第三次，2020疫情的QE。他表示，台灣房價走勢完全跟著氾濫熱錢一起，聯準會升息縮表的現在，「台灣房價自然沒有本錢可以無腦的往上漲」。
Zack指出，30年後，人口不斷減少、年輕人不斷外流，但住宅不斷供給，在經過30年累積的供給量和消失的人口，供過於求的房市，價格當然會下跌。他認為，房價不會是慢慢下跌，而是在15年、20年以後，「突然就A型瞬間往下反轉」。
至於台灣30年後的房價，Zack認為除了蛋黃區外，其他地區會從有行無市，慢慢變成燙手山芋，而買在2023最高點的房子，30年後房子已經老到沒人想買，不斷有新房供給，還有終極大魔王「少子化」，需求減少1/3，買氣大幅減少，蛋白區可能剩不到如今的6~7折，「辛苦扛30年房貸，結果有1/3（價值）都沒有了」。
Zack總結，台灣房地產基本面差、產業無法轉型、低薪少子化、工時過長、內需萎縮及政黨惡鬥，加上只能靠氾濫熱錢才能上漲的房價，以及未來30年累積減少的人口和爆量住宅供給等，都是讓他不願買房淪房奴的原因。不過，Zack也說，買不買房沒有對錯，只有適不適合，對追求熱情的他來說，買房非第一優先選擇，但對賺多少花多少的月光族，有小窩就幸福的人而言，買房就很合適。
■本文經「超級房仲學院｜Zack」YouTube頻道授權引用。原始出處：【少子化｜台灣房價】30年後，我眼中的台灣房地產，讓你知道為什麼我很難看多台灣房市｜除了蛋黃區，其他一文不值｜國際超級房仲