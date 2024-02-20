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獨／蝦味先中鏢！含致癌物「蘇丹紅」　衛生局急令：全部通路下架

▲蝦味先香辣口味遭檢出使用「蘇丹紅」辣椒粉，高雄市衛生局緊急通知全通路下架產品。（圖／記者周淑萍攝）
▲蝦味先香辣口味遭檢出使用「蘇丹紅」辣椒粉，高雄市衛生局緊急通知全通路下架產品。（圖／記者周淑萍攝）

記者黃韻文／綜合報導

日前有原料輸入商遭檢出含「蘇丹紅」辣椒粉，並已製成19項產品，今（20）日傳出老牌零食「蝦味先」也中鏢，據了解，經高雄衛生局抽檢，蝦味先香辣口味的辣椒粉使用到「蘇丹紅」，高雄市衛生局今（20）日下午已通知全通路下架產品。

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致癌物「蘇丹紅」危機擴大，除了日前公布的19項產品，現在連零食都中招。裕榮食品推出的老牌零食「蝦味先」，其中香辣口味經高雄衛生局抽檢，其使用濟生公司供應的辣椒粉添加了「蘇丹紅」。高雄市衛生局已先向量販、超市、超商等發出通知，全通路產品下架。

▲蝦味先。（圖／記者周淑萍攝）
▲裕榮食品「蝦味先香辣口味」，檢出使用添加了「蘇丹紅」的辣椒粉，全通路下架。（圖／記者周淑萍攝）
裕榮食品回覆《NOWnews》詢問指出，僅有1款「蝦味先香辣口味」使用了問題原料，其餘原味蝦味先、麻辣蝦味先、燒番麥系列皆不受影響。至於屆時消費者是憑證與商品辦理退貨，或是憑證但沒有商品也能退貨，裕榮食品內部正在討論中。

家樂福指出，目前已將 「蝦味先香辣口味、蝦味先香辣夾鏈包、裕榮綜合包、蝦味先組合包」4款商品預防性下架，待後續該系列商品檢驗無疑後才會恢復上架。若是期間內顧客購買此4款商品，可持購買證明（商品與發票）辦理退換貨。7-ELEVEN則表示，以廠商的聲明為主。

▲蝦味仙香辣口味全通路下架。（圖／翻攝官網）
▲蝦味先香辣口味全通路下架。（圖／翻攝官網）
「蘇丹紅」是人工染料，在工業上用來為溶劑、蠟增色，不肖業者在食品、食用色素中添加，就是為了讓食品顏色看起來更飽滿，但若食用恐有致癌危機。

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其他19項使用「蘇丹紅」商品包含，麻辣藥膳湯粉、蒙古孜然醃漬粉、韓式泡菜湯粉、紐奧良烤雞香料粉、蒙特婁雞肉香料粉、牙買加混合萬用粉PRO、新疆孜然萬用粉PRO、日式唐辛子、墨西哥醃肉專用粉、鹽水雞椒鹽、韓式燒肉醃漬粉、川味椒麻香料粉、義大利綜合香草、新加坡沙爹醃肉香料粉、沙爹萬用粉PRO、紅燒牛肉湯粉、美式燒烤醃漬粉、黃咖哩醬粉、麻辣湯粉。

▲（圖／高雄衛生局提供）
▲19項違規商品（圖／高雄衛生局提供）
▲（圖／高雄衛生局提供）
▲19項違規商品（圖／高雄衛生局提供）
▲（圖／高雄衛生局提供）
▲19項違規商品（圖／高雄衛生局提供）
▲（圖／高雄衛生局提供）
▲19項違規商品（圖／高雄衛生局提供）

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