獨／蝦味先中鏢！含致癌物「蘇丹紅」　衛生局急令：全部通路下架

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裕榮食品回覆《NOWnews》詢問指出，僅有1款「蝦味先香辣口味」使用了問題原料，其餘原味蝦味先、麻辣蝦味先、燒番麥系列皆不受影響。至於屆時消費者是憑證與商品辦理退貨，或是憑證但沒有商品也能退貨，裕榮食品內部正在討論中。
家樂福指出，目前已將 「蝦味先香辣口味、蝦味先香辣夾鏈包、裕榮綜合包、蝦味先組合包」4款商品預防性下架，待後續該系列商品檢驗無疑後才會恢復上架。若是期間內顧客購買此4款商品，可持購買證明（商品與發票）辦理退換貨。7-ELEVEN則表示，以廠商的聲明為主。
「蘇丹紅」是人工染料，在工業上用來為溶劑、蠟增色，不肖業者在食品、食用色素中添加，就是為了讓食品顏色看起來更飽滿，但若食用恐有致癌危機。
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其他19項使用「蘇丹紅」商品包含，麻辣藥膳湯粉、蒙古孜然醃漬粉、韓式泡菜湯粉、紐奧良烤雞香料粉、蒙特婁雞肉香料粉、牙買加混合萬用粉PRO、新疆孜然萬用粉PRO、日式唐辛子、墨西哥醃肉專用粉、鹽水雞椒鹽、韓式燒肉醃漬粉、川味椒麻香料粉、義大利綜合香草、新加坡沙爹醃肉香料粉、沙爹萬用粉PRO、紅燒牛肉湯粉、美式燒烤醃漬粉、黃咖哩醬粉、麻辣湯粉。