刮刮樂「比大樂透好中獎」！一堆人仍不買　理由曝光：其實很可怕

刮刮樂「每年加碼還是難中」！彩迷抓包暗黑原因　真相公開超意外

▲台彩每年新春除了推出生肖年的眾多款式刮刮樂外，最夯的「2000萬超級紅包」更是年年都熱銷。（圖／記者林調遜攝）
▲台彩每年新春除了推出生肖年的眾多款式刮刮樂外，最夯的「2000萬超級紅包」更是年年都熱銷。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

每到了新春的時刻，台彩都會推出許多新款的刮刮樂，除了生肖年的眾多款式之外，最夯的2000萬超級紅包更是年年都熱銷，讓不少人在過年、元宵節時都會刮上一張，希望搖身一變千萬富翁。不過，近日在春節過後，幾家歡樂幾家愁，就有網友討論「大家不覺得刮刮樂雖然每年加碼，但是越來越難中了嗎？」貼文引起廣大迴響，而《NOWnews》記者實際驗證網友的說法後，卻發現真相令人意外。

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一名網友在臉書社團「我愛刮刮樂刮卡做公益」貼文指出「今年2000元的刮刮樂，加碼了150個100萬元，多印了比往年多一倍的數量出來，想要中獎的人就要燒掉更多冤枉錢，還不見得能夠中大獎，民眾一直不斷在燒錢，這麼多的刮刮樂要中大獎，根本就是大海撈針，台彩一直鼓勵人民燒在冤枉錢」。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲超夯刮刮樂「2000萬超級紅包」今年印製數量破紀錄，快衝破1千萬張，讓網友認為印太多導致變難中。（圖／記者林調遜攝）
貼文曝光後，不少網友也紛紛回應「一年比一年多，越來越多張就越不好中了，已經2年沒買2000元的了」、「真的，印到越來越誇張耶，印越多不就越難中」、「印越多台彩削越多，我看明年應該會有1千5百萬張2000萬超級紅包」、「真的越來越難中，今年玩2張都槓龜」。

而事實上，光看網友貼文的話，確實會變成「當一款刮刮樂印製數量變多，加碼的數量不及印製數量增長多時，就會造成更難中獎的情況出現」，不過事實上，還是要從該款刮刮樂的「獎金結構」來進行判斷才比較準確。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲不過實際上不應該只看刮刮樂「印製數量」，而是要連「獎項增加數量」一起對比才會精準。。（圖／記者陳明安攝）
《NOWnews》記者實際查詢數據，翻出「2000萬超級紅包」近三年的發行數量比較，從2022年至2024年的發行數量為「6,499,584張」、「8,499,456張」以及「9,999,360張」，雖然台彩逐年增加這款刮刮樂的發行量，但是從「各獎項的數量增長」以及「總發行數」來進行對比，會發現其實「每一年的所有獎項中獎率幾乎相同甚至相差不多」。

以2000萬超級紅包的頭獎2000萬來看，2022年為5張、2023年為7張、2024年為8張，而三年的中獎機率也因為獎項增加，讓中獎率都是維持在「0.00008%」並沒有改變；又以過年期間最多人刮到的100萬獎項來看，2022年是650張、2023年是850張、2024年首度達到1000張，同樣的三年刮出這個獎項的機率都是「0.01%」；甚至連1000元最小獎連續三年都是40％的中獎率，僅有200萬+賓士的二獎，今年來到0.0001%，而2023年是0,00011%、2022年是0.00013%，略低一些。

▲然而對比近三年的2000萬超級紅包「獎金結構」以及「印製數量」後，會發現從2022年至2024年，包括2000萬頭獎、三獎100萬甚至是1000元、2000元獎項中獎機率都相等。（圖/我愛刮刮樂刮卡做公益）
▲然而對比近三年的2000萬超級紅包「獎金結構」以及「印製數量」後，會發現從2022年至2024年，包括2000萬頭獎、三獎100萬甚至是1000元、2000元獎項中獎機率都相等。（圖/我愛刮刮樂刮卡做公益）
得出論證，即便雖然台彩增加了某款刮刮樂的「印製數量」，但因為獎項數量也隨之增加，且不是只針對小獎挹注數量，對於拼搏玩刮刮樂的人來說，中獎機率每一年都是相同，並沒有所謂「比較難中」的問題！2000萬超級紅包從推出以來，年年銷售越來越好，去年因為印製接近850萬張還是一張難求，台彩今年才又加碼印製，也許多印多賺錢肯定有，但在中獎機率方面，台彩還是童叟無欺，獎金結構也都透明公開，要不要買還是取決在自己囉！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應當量力而為，不因沉迷影響日常生活。

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