中市東勢新丁粄節登場 盧秀燕分享想生男丁要吃…

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盧秀燕表示，客家鄉親看重人丁興旺、家庭和諧的價值，鼓勵生育是新丁粄節的重要精神之一，如有人結婚或生子，就會在元宵節製作桃粄或龜粄到廟裡還願，並與大眾分享。她分享，想要生男丁記得吃龜粄，想生女兒要吃桃粄，她也笑稱，希望家庭和諧或化解紛爭、更有福氣，也可來參加。
盧秀燕提到，東勢地區有很多景點和民宿，包含客家文化園區、巧聖仙師廟、東聖宮等，還有販賣各種手工藝品和鍋碗瓢盆的街市，以及粄條、米食文化等各式客家美食，很值得住下來仔細品味，她推薦民眾可規劃2、3天的遊程，體驗東勢客家文化和客家鄉親的樸實、熱情。
台中市政府客家事務委員會主委江俊龍今以「2024台中東勢新丁粄節打造『客家節慶品牌』」為題專案報告。江俊龍說明，早期東勢客庄居民以米粄向神明祈求新生，有求必應，因而得名「新丁粄」，庄民也以更大、更多的新丁粄還願，在地廟宇將此民俗習慣，透過祈福活動等逐漸演變成新丁粄比賽；今年活動結合在地產業、藝文演出盛大舉辦，歡迎全國民眾來東勢參加，推廣、傳承大埔客家文化。
江俊龍表示，打造「客家節慶品牌」是盧市長15項幸福政見之一，今年活動延續「鬪粄文化」、「鼓勵生育」、「分享喜悅」3大核心精神，保留傳統鬪粄比賽，也為民眾進行莊嚴隆重的祈子儀式，現場將有120斤超級新丁粄展示、祈福活動、踩街活動、公益捐血、上百攤客家特色美食、工藝、手作及卡司堅強的音樂晚會，並與台中捐血中心合作，鼓勵民眾以實際行動用熱血回饋社會，舒緩血荒。
江俊龍提到，新丁粄節是一年之中全國客庄活動的開始，將於2月24日上午由中信兄弟啦啦隊與20多組特色踩街團隊盛大開幕，園區展館內展示120斤超級新丁粄龜粄與桃粄，並於活動兩日晚間分送給現場民眾、分享喜悅，當晚還安排市府客委會國樂團與東勢國小國樂團，帶來客家國樂饗宴；另2月25日則邀請人氣男團Ozone、金音獎最佳樂團旺福、柏霖、方寧等藝人登台演出。
江俊龍提到，今年活動也與另一百年品牌國營台灣鐵路股份有限公司合作，聯名推出新丁粄節限定款「台中客庄鐵路便當」，選用山城5區在地特色食材，以豐原的葫蘆墩米為主食、主菜以爌肉結合石岡的筍乾，佐新社的香菇、和平的梨山高麗菜及東勢的橘子乾，再搭配客家小炒及梅乾菜苦瓜等經典客家料理，最後以醃漬梅作為點綴，成就客庄居民的兒時記憶。限定款台鐵便當自2月1日至29日在台鐵台中站、新竹站、彰化站、高鐵新烏日站台鐵便當店上午11時開賣，每份售價120元，每天限量100個，歡迎民眾品嚐台中客庄好味道。