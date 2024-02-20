唐吉訶德賣「史上最強小廢物」！僅賣10元限18歲使用：花媽副業？

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而近日，一名網友就發文「在日本沖繩的唐吉訶德看到的」只見貼出的照片，該商品竟然是衛生紙捲成長長細細的樣子，被裝到長條形塑膠袋當中，不僅售價才賣10日幣，還限定18歲以上才能使用，但對台灣人來說這種物品在家隨處可得，甚至在家就能自己捲出來，根本沒想到會在日本唐吉訶德當中看到。
貼文曝光後，不少網友全部笑翻「.....不可能賣這個欸，太好笑了」、「不是今年而已，這是史上最強小廢物」、「這個真的廢到無人可以超越」、「我覺得最好笑的是，這個東西被標記18禁吧」、「這不是自己捲一捲就好了？為啥會拿出來賣」、「太好笑，發行這個商品的公司在想什麼」、「這個好適合聖誕節交換爛禮物，求代購」、「加入社團一個多月......看過最廢的東西」。
而也有網友提到「想到《我們這一家》，花爸打噴嚏那集，這個該不會是真的拿來訓練打噴嚏小聲一點的東西吧？」而《NOWnews》記者也找到網友所稱的該集，是《我們這一家》的第161話，因為花爸的打噴嚏聲總是太大聲，某次打噴嚏還嚇到花媽把手上的東西全部打翻，於是花媽就要求花爸要練習小聲的打噴嚏。
花爸也不懂要怎麼練習小聲打噴嚏，花媽便拿起衛生紙捲起細細長長的模樣說道「就是用這個，練習如何安靜的打噴嚏！我這個方法不錯吼？」花爸原本不想嘗試，最後拿著衛生紙挖了挖鼻孔之後，結果真的比以往打噴嚏的聲音還要小聲許多，讓不少《我們這一家》資深觀眾笑稱「花媽副業是不是啦？」、「笑死，真的想到花爸打噴嚏這集！花媽應該做太多拿出來賣吧www」。