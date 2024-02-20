刮刮樂「比大樂透好中獎」！一堆人仍不買　理由曝光：其實很可怕

唐吉訶德賣「史上最強小廢物」！僅賣10元限18歲使用：花媽副業？

▲不少人去日本一定都會逛唐吉訶德，雖然台灣也已經有分店，但在地的商品價格更低。（圖/Google評論）
▲不少人去日本一定都會逛唐吉訶德，雖然台灣也已經有分店，但在地的商品價格更低。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

日本什麼都賣什麼都不奇怪！繼去年引起討論的「鋼鐵香蕉鐵鎚」之後，最近有網友到日本沖繩逛唐吉訶德時，意外發現一款奇怪的東西，是以衛生紙捲成長長細細的樣子，功用疑似是讓人抑制打噴嚏的力道，且該商品只賣10元日幣還限定18歲以上才能使用，讓不少網友看完全部笑翻「日本人真的很妙！史上最強小廢物」、「今年最廢的商品到！」奇妙的是，該商品的用途還真的出現在知名動畫「我們這一家」中，花媽教花爸使用過。

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最近一個臉書社團「小廢物俱樂部」在社群上討論度非常高，社團主張歡迎大家分享日常生活中購入的、看到的「小廢物」，這裡講的「廢」並不是指全然地否定，而是物品雖然沒用處，但是卻能療癒身心，讓不少人都瘋狂加入社團，分享許多自己奇葩的購物日記，社團已經有高達67萬人加入。

而近日，一名網友就發文「在日本沖繩的唐吉訶德看到的」只見貼出的照片，該商品竟然是衛生紙捲成長長細細的樣子，被裝到長條形塑膠袋當中，不僅售價才賣10日幣，還限定18歲以上才能使用，但對台灣人來說這種物品在家隨處可得，甚至在家就能自己捲出來，根本沒想到會在日本唐吉訶德當中看到。

▲網友在日本唐吉訶德看到一款超廢的商品，是台灣人在家常常會自己捲的衛生紙，拿來疏通鼻孔用。（圖/小廢物俱樂部）
▲網友在日本唐吉訶德看到一款超廢的商品，是台灣人在家常常會自己捲的衛生紙，拿來疏通鼻孔用。（圖/小廢物俱樂部）
貼文曝光後，不少網友全部笑翻「.....不可能賣這個欸，太好笑了」、「不是今年而已，這是史上最強小廢物」、「這個真的廢到無人可以超越」、「我覺得最好笑的是，這個東西被標記18禁吧」、「這不是自己捲一捲就好了？為啥會拿出來賣」、「太好笑，發行這個商品的公司在想什麼」、「這個好適合聖誕節交換爛禮物，求代購」、「加入社團一個多月......看過最廢的東西」。

而也有網友提到「想到《我們這一家》，花爸打噴嚏那集，這個該不會是真的拿來訓練打噴嚏小聲一點的東西吧？」而《NOWnews》記者也找到網友所稱的該集，是《我們這一家》的第161話，因為花爸的打噴嚏聲總是太大聲，某次打噴嚏還嚇到花媽把手上的東西全部打翻，於是花媽就要求花爸要練習小聲的打噴嚏。

▲《我們這一家》花媽曾經製作唐吉訶德販售的這款「細長衛生紙」給花爸使用，要他練習打噴嚏小聲一點。（圖/ Muse木棉花YT頻道）
▲《我們這一家》花媽曾經製作唐吉訶德販售的這款「細長衛生紙」給花爸使用，要他練習打噴嚏小聲一點。（圖/ Muse木棉花YT頻道）
花爸也不懂要怎麼練習小聲打噴嚏，花媽便拿起衛生紙捲起細細長長的模樣說道「就是用這個，練習如何安靜的打噴嚏！我這個方法不錯吼？」花爸原本不想嘗試，最後拿著衛生紙挖了挖鼻孔之後，結果真的比以往打噴嚏的聲音還要小聲許多，讓不少《我們這一家》資深觀眾笑稱「花媽副業是不是啦？」、「笑死，真的想到花爸打噴嚏這集！花媽應該做太多拿出來賣吧www」。


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