基隆NET東岸商場爭議大事記　前後市長謝國樑vs林右昌說法一次看

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- 2016年1月1日，林右昌任內，基隆市府與大日開發公司簽訂「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」，合約至2020年12月31日，優先訂約次數以2次為限，第1次3年，第2次2年。合約到期前，基隆市府與大日公司第1次續約3年，續約至2023年12月31日。
- 2016年，大日公司與NET簽訂租賃契約，將1樓及2樓交由NET營運，雙方簽訂近10年合約至2025年12月31日。
- 2024年1月16日，大日公司未獲得第2次2年續約，基隆市長謝國樑宣布東岸商場將由微風集團接手，2月1日起進駐。
- 2024年1月22日，NET登報指控基隆市府招商作業涉及違法，並主張商場2樓至4樓是NET獨資新台幣2.89億元興建，擁有2樓至4樓建物產權，另出示地籍謄本，指基隆市府僅登記1樓到地下4樓的產權。
- 2024年1月31日，基隆市府與大日公司點交東岸商場，NET委任律師到場，要求基隆市府不得點交NET持有的產權。
- 2024年2月1日，基隆市府凌晨，在大批警力陪同下，找鎖匠以電鋸切開門鎖，強行接管東岸商場，NET提告謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌。
- 2024年2月17日，NET再登報，要求謝國樑為2月1日凌晨的「強盜行為」向台灣人民道歉。謝國樑回應表示，願意釋出善意，基隆市副市長邱佩琳已與NET連繫上，尋求有沒有和解空間。
- 2024年2月19日，謝國樑指前林右昌任內允許NET增建完成後，就應登記產權卻未登記，要林右昌說清楚，東岸商場產權是否屬於NET。林右昌回應指出，產權登記根本不是問題，質疑謝國樑賤價委商。
📌謝國樑vs林右昌說法對照
- 產權議題：
謝國樑說，東岸廣場屬於基隆市民資產，林右昌任內沒處理產權問題，市府預計3月初完成產權登記。
林右昌則說，謝國樑市府去年決定不跟大日公司續約，至少有1年或半年時間處理產權登記問題。
- 招商議題：
謝國樑說，改由微風經營後，固定權利金1500萬元，但估計每年可收變動權利金2200萬元、土地租金1155萬元，以及媒體通路回饋1920萬元，總額6775萬元；若2~4樓產權屬NET，基隆市府1年將損失5000萬元租金、長達50年，總計25億元。
林右昌則說，其任內東岸廣場固定權利金每年至少5050萬元，變動權利金超額利潤市府抽一半，然而謝國樑卻將固定權利金減至1500萬元；原規畫「5年3加2年」續約方案，是讓每一任市長可重新評鑑廠商，謝國樑一口氣給微風20年契約期限、10年優先締約權，投資金額僅1.5億元，不符比例原則。
📌NET與基市府關鍵爭執點在哪？
關注東岸廣場爭議的律師林智群在臉書分析，直言雙方爭執點在於「東岸廣場2~4樓是合法建物，但沒辦登記，基隆市政府是起造人，但實際出資建造的是NET，NET跟基隆市政府各自主張自己有產權，各執一詞」。
NET蓋好2~4樓後，少了「針對2至4樓產權另訂合約」這動作，導致今天的窘境，直到NET今年在東岸廣場經營權招商案落榜，敗給微風集團的NET，已以2至4樓屋主身分向基隆地方法院及台北高等行政法院提告基隆市政府，並聲請假處分，避免經營權易主後財產被充公。
瑩真律師指出，依《民法》相關規定，自己出租起造的建築物，達到足以遮風避雨，可以有經濟上使用目的的時候，這個建照建物的人就可以原始取得所有權，不用已登記為要件，也不是以建物蓋在誰的土地上為依規。她舉例說，「不會因為建物蓋在國有土地上，建物就變國家的」。
《鏡週刊》報導，基隆市府早已預判2至4樓產權會衍生糾紛，在2018年林右昌及2023年謝國樑兩任市長任內，均曾發函要求大日公司將2至4樓產權登記給基隆市政府，但未獲NET同意，截至目前東岸廣場建物登記資料仍僅有地下1至4層及地上1層。