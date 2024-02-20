台男30年前必買3本寫真集！不是舒淇、楊思敏　老司機：都有收藏

湯唯、全智賢大型追星現場！女神原相機自拍沒修圖　歲月痕跡公開

▲Burberry品牌大使全智賢（右）、湯唯出席倫敦時裝週，自拍照不修圖大公開。（圖／湯唯IG）
▲Burberry品牌大使全智賢（右）、湯唯出席倫敦時裝週，自拍照不修圖大公開。（圖／湯唯IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

倫敦時裝週開跑，韓星全智賢、鄭有美（又譯：鄭裕美）、中國演員湯唯、泰國男神Bright、南韓足球明星孫興慜都受邀出席Burberry 2024秋冬新品大秀，場上除了全智賢摟著偶像孫興慜，湯唯也趁空檔跟全智賢、鄭有美玩自拍，「傳奇遇上傳奇」的大型追星現場曝光，女神用原相機自拍、不修圖的照片也掀起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲時裝週上，湯唯用原相機跟鄭有美自拍。（圖／湯唯IG）
▲時裝週上，湯唯用原相機跟鄭有美自拍。（圖／湯唯IG）
全智賢跟孫興慜是Burberry品牌大使，去年2月在倫敦「Burberry 2023 F/W Collection」時裝秀上，全智賢見到偶像孫興慜害羞到摀嘴，更主動向男神索取簽名，孫興慜受寵若驚立即回覆：「不會不會！當然要給妳簽啊！」足球明星遇上女神的真實反應，皆讓媒體笑說：「孫興慜在全智賢面前『也是沒轍的』！」

今年，全智賢再度跟孫興慜同框，這次她不再要簽名，終於可以大方摟著偶像的手讓媒體拍攝，南韓娛樂界跟體育界的代表人物合體奇景，令攝影記者閃光燈不斷。

除了全智賢追星成功，湯唯也跟全智賢、鄭有美、Bright玩自拍，湯唯開心把照片PO上IG，女神同框的畫面也掀起討論，媒體亦紛紛報導3姝美貌如一，女神當之無愧。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

青龍獎／鄭有美拿下影后！湯唯送上深深擁抱　2女神同框畫面超美

湯唯遭爆分居韓國導演老公！獨自接女兒掀婚變　親回真實婚姻狀態

女神IU合體影后！31秒MV預告釋出　湯唯扮女兒告白：喜歡她

湯唯打破婚變傳聞！聖誕節一家3口團圓　7歲愛女掌鏡夫妻放閃照

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞