湯唯、全智賢大型追星現場！女神原相機自拍沒修圖 歲月痕跡公開
倫敦時裝週開跑，韓星全智賢、鄭有美（又譯：鄭裕美）、中國演員湯唯、泰國男神Bright、南韓足球明星孫興慜都受邀出席Burberry 2024秋冬新品大秀，場上除了全智賢摟著偶像孫興慜，湯唯也趁空檔跟全智賢、鄭有美玩自拍，「傳奇遇上傳奇」的大型追星現場曝光，女神用原相機自拍、不修圖的照片也掀起討論。
記者陳雅蘭／綜合報導
全智賢跟孫興慜是Burberry品牌大使，去年2月在倫敦「Burberry 2023 F/W Collection」時裝秀上，全智賢見到偶像孫興慜害羞到摀嘴，更主動向男神索取簽名，孫興慜受寵若驚立即回覆：「不會不會！當然要給妳簽啊！」足球明星遇上女神的真實反應，皆讓媒體笑說：「孫興慜在全智賢面前『也是沒轍的』！」
今年，全智賢再度跟孫興慜同框，這次她不再要簽名，終於可以大方摟著偶像的手讓媒體拍攝，南韓娛樂界跟體育界的代表人物合體奇景，令攝影記者閃光燈不斷。
除了全智賢追星成功，湯唯也跟全智賢、鄭有美、Bright玩自拍，湯唯開心把照片PO上IG，女神同框的畫面也掀起討論，媒體亦紛紛報導3姝美貌如一，女神當之無愧。
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