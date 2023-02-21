41歲全智賢「100公分距離」膚況原始輸出！大咖嚇到摀嘴
南韓女神全智賢去年9月成為Burberry品牌大使，她日前飛往倫敦參加英國設計師丹尼爾李的「Burberry 2023 F/W Collection」時裝秀，場上她讓各國媒體貼近拍照，全智賢未修圖的真實膚況「原始輸出」，發光模樣連足球明星孫興慜都「害羞到摀嘴」，韓媒封這段互動是「傳奇和傳奇相遇」。
記者陳雅蘭/綜合報導
全智賢跟孫興慜都受邀參加Burberry時裝秀，2位合體讓媒體拍照，更捕捉到孫興慜害羞到摀嘴的畫面，原來當時全智賢對孫興慜說「謝謝你的簽名」，孫興慜受寵若驚立即回覆：「不會不會！當然要給妳簽啊！」話說完立即以手掌擋住雀躍心情，足球明星遇上女神的真實反應，讓媒體笑說：「孫興慜在全智賢面前『也是沒轍的』。」同時驗證全智賢的名氣與魅力可見一斑。
南韓娛樂界跟體育界的代表人物難得合體的奇景，成了該活動的焦點，讓攝影記者閃光燈不斷，並把他們的照片影片立即上傳社群網站，全智賢的膚況亦成了另一個討論話題，發光膚質令人不敢相信她已41歲，全網也震驚表示：「這是什麼組合啦」、「根本是歷史性的一刻」、「頂級明星們的相遇」、「完全沒想過會看到他們2位合照」。