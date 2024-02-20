台灣5類最強景點公開了！森林遊樂園冠軍不是阿里山　老街它稱霸

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過往只要提到森林遊樂園區，大家一定都會想到嘉義的「阿里山」，不過根據統計顯示，2023全年度觀光人潮最多的是位於南投縣的「溪頭自然教育園區」，全年累積160萬餘人到此旅遊，也是第三年拿下該類別冠軍；而位於嘉義的「阿里山國家森林遊樂園」則是以98萬餘人造訪排名第二；第三名則是位於宜蘭縣的「太平山國家森林遊樂園」，全年度也有49萬人造訪。
「溪頭自然教育園區」的前身其實就是「溪頭森林遊樂園區」，位於南投縣鹿谷鄉，當地有許多具代表性的地標，並且有諸多森林步道、登山步道穿梭於林叢之中，其中有座步道擁「空中走廊」美稱，近幾年吸引不少人到此健康登山朝聖，搭配旁邊的妖怪村一起遊玩，成為最新森林遊樂園區熱門景點。
二、休閒農場黑馬崛起！清境農場退居第三名
根據觀光署公布數據，在「休閒農場」的類別當中，2023年最受歡迎的是位於桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」，全年度累積造訪人數有247萬餘人造訪；而第二名也同樣是位於桃園的「大溪月眉休閒農業區」，2023年累積214萬餘人；昔日最夯的南投清境農場，則退居第三名，全年度86萬人次到此旅遊。
「觀音蓮花園休閒農業區」近幾年崛起，採取多角化經營策略，在每年包括6至8月的蓮花季、7月的西瓜節、10月的南瓜節、洛神花季以及9月至11月的千人控窯活動，當吸引許多遊客到此地朝聖，因而逐漸打響知名度，還沒去過的民眾非常適合前往看看哦！
三、主題遊樂園台中麗寶奪冠！老字號劍湖山僅排第5
台中麗寶樂園2023年人潮統計當中，以全年度湧入587萬人奪下主題遊樂園類別奪下冠軍，由於結合Outlet可以購物的特性，相當適合一整天的行程，讓年輕人、長輩都熱愛；第二名則是由高雄「義大世界」拿下，累積484萬人次造訪。
至於第三名至第五名，依序分別為台北士林的「兒童新樂園」，全年度累積198萬人次造訪；而台灣老字號的「六福村」以及「劍湖山」則位居第四名及第五名的位置，全年度累積分別為123萬餘人、97萬餘人，表現其實也不算差，六福村一年一度的萬聖節活動總是吸引不少人朝聖，相信今年會持續舉辦，屆時喜愛萬聖節活動的民眾不要錯過！
四、台灣老街冠軍空降！淡水老街、九份老街讓位給它
老街是不少台灣人國旅的首選景點，根據觀光署統計，2023年的老街人潮由高雄「旗山老街」稱霸，全年度累積817萬人造訪，不僅第一年入列觀光署統計就空降冠軍，同時也拿下全台灣景點第五名的佳績，表現相當優異；第二名則是位於桃園的「大溪老街」，全年度湧入698萬餘人；第三名至第五名依序為台南「安平老街（441萬人）」、新北「淡水老街（436萬人）」、新北「九份老街（392萬人）」。
旗山老街因位處農產富饒之地，自清朝起便開始繁華，而當地巴洛克式紅磚建築，都有被完善保存至今日，許多也變成指定古蹟。加上旗山盛產香蕉及蔗糖，老街內許多香蕉風味的新點心，是近年發展出的新特色，老街附近還有鼓山公園、孔廟及武德殿等景點，因此成為許多南部民眾一日遊的最佳首選。
五、博物館排名大洗牌！2023最受歡迎是這間
說到博物館的話，就不得不提到舉辦台灣燈會主場的「國父紀念館」，2023全年度吸引859萬餘人到此造訪，拿下博物館類別景點冠軍，讓許多沒去過國父紀念館的民眾，更加看到國父紀念館的歷史意義以及價值；而第二名則是新北「鶯歌陶瓷博物館」，在去年10月因主辦「2023台灣設計展」，觀光人潮直線上升，全年度觀光人潮達到462萬餘人次。
至於第三名至第五名，依序為台北「中正紀念堂（320萬人次）、台中「國立自然科學博物館（273萬人次）」、基隆「國立海洋科技博物館（272萬人次）」。值得一提的是，2022年的冠軍基隆「國立海洋科技博物館」雖然掉到第五名，不過觀光人數一年也增加了14萬之多，仍是非常有潛力發展的觀光景點。
綜合2023年觀光整體趨勢，可以發現在老街類別當中，即便到了第五名的位置仍然有逼近400萬觀光人次，顯見台灣人對於老街文化的熱愛；而也有許多過往低調、不是民眾第一時間會聯想到相關類別景點竄起，台灣本島觀光資源可說是非常豐富。以上排名不代表景點好壞，僅針對景點遊客的到訪趨勢，提供給今年有安排國旅的民眾參考囉！