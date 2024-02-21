獨／籃籃確定留在樂天女孩！挺過「死亡之握」　安定全「猿」軍心

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進入啦啦隊領域後，籃籃自然、大方的表演，加上「小清新」的笑容，自然吸引不少球迷關注，甚至之前到日本表演等，都還有他的粉絲前往，而她也扮演好隊長、CEO等角色，幫助女孩建立個人特色。
2021年籃籃接任樂天女孩隊長到現在，她透露自己當初會選51號，就是因為以棒球員來說，鈴木一朗是她很尊敬的球員，加上去廟裡拜拜求籤都，竟然連3次都抽到51號，因此選擇幸運數字51為背號。「自己也希望可以跟他一樣。」
籃籃是樂天女孩少數可以主持、跳舞，又配合度高的成員之一，尤其他很受綜藝圈大哥喜愛，參與《綜藝大集合》、《綜藝新時代》、《天才衝衝衝》、《懿想天開》等節目主持受到歡迎，而她去年也推出個人寫真《籃朋友》，未來在樂天女孩，還是令人期待持續有亮眼的演出。
樂天女孩年前因涉嫌私接商案，菲菲、陳伊、孟潔、穎樂等四人被列被告，網路也有全「猿」逃走中的傳言，認為不少女孩都可能出走，對此，籃籃的留下，不但為這樣謠言做出最直接的回應，也幫助球團穩定女孩們心情。
日前有球迷找出籃籃在美國參加大都會台灣日影片，發現她曾跟「反指標國師」台南Josh握手，認為這是「死亡之握」，還揣測就是因為這樣樂天球團才會出事，籃籃也破除這樣的謠言。
《NOWnews今日新聞》對於籃籃是否留下也求證於球團，不過因為目前女孩的合約都還在確認當中，球團表示，將會在日後公布完整名單。
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