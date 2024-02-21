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獨／籃籃確定留在樂天女孩！挺過「死亡之握」　安定全「猿」軍心

▲籃籃確定留在樂天女孩！挺過「死亡之握」。（圖／翻攝自籃籃臉書）
▲籃籃確定留在樂天女孩！挺過「死亡之握」。（圖／翻攝自籃籃臉書）

記者吳政紘/綜合報導

籃籃確定留在樂天女孩！樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」樂天女孩隊長籃籃（籃靖玟）今（21）日確定續留樂天女孩，不但穩定女孩士氣，並且也有助於未來球團安排，籃籃、巫苡萱、菲菲等成員都確定留下後，樂天女孩成員都大致底定，最快在球季開打前，還會進行「春訓」，並歡迎新成員，據了解，籃籃個性好，又很有人緣，不但在演藝圈很受老大哥歡迎，也是女孩的楷模，連續3年擔任隊長，都獲得很高的評價。

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籃籃是在2017年，獲得LamiGirls徵選「星計畫」總決賽獲得冠軍，她出生在台南，曾就讀樹德科技大學表演藝術系，個性十分隨和，私底下也會玩遊戲等，深受球迷喜愛。籃籃當時以「爵士舞」的性感舞蹈，跟她「超萌」的特性，吸引評審目光，個性有點「天然呆」，又很有趣。

2017年LamiGirls徵選，籃籃高人氣獲得球迷喜愛（圖／林柏年攝）
2017年LamiGirls徵選，籃籃高人氣獲得球迷喜愛（圖／林柏年攝）
進入啦啦隊領域後，籃籃自然、大方的表演，加上「小清新」的笑容，自然吸引不少球迷關注，甚至之前到日本表演等，都還有他的粉絲前往，而她也扮演好隊長、CEO等角色，幫助女孩建立個人特色。

籃籃高人氣，透露自己選擇51號的原因是因為鈴木一朗。（圖／林柏年攝）
籃籃高人氣，透露自己選擇51號的原因是因為鈴木一朗。（圖／林柏年攝）
籃籃高人氣，透露自己選擇51號的原因是因為鈴木一朗。（圖／林柏年攝）
籃籃高人氣，透露自己選擇51號的原因是因為鈴木一朗。（圖／林柏年攝）
2021年籃籃接任樂天女孩隊長到現在，她透露自己當初會選51號，就是因為以棒球員來說，鈴木一朗是她很尊敬的球員，加上去廟裡拜拜求籤都，竟然連3次都抽到51號，因此選擇幸運數字51為背號。「自己也希望可以跟他一樣。」

籃籃是樂天女孩少數可以主持、跳舞，又配合度高的成員之一，尤其他很受綜藝圈大哥喜愛，參與《綜藝大集合》、《綜藝新時代》、《天才衝衝衝》、《懿想天開》等節目主持受到歡迎，而她去年也推出個人寫真《籃朋友》，未來在樂天女孩，還是令人期待持續有亮眼的演出。

▲籃籃是「樂天女孩」隊長以及CEO，負責幫忙女孩跟球團溝通。（圖／籃籃臉書）
▲籃籃是「樂天女孩」隊長以及CEO，負責幫忙女孩跟球團溝通。（圖／籃籃臉書）
樂天女孩年前因涉嫌私接商案，菲菲、陳伊、孟潔、穎樂等四人被列被告，網路也有全「猿」逃走中的傳言，認為不少女孩都可能出走，對此，籃籃的留下，不但為這樣謠言做出最直接的回應，也幫助球團穩定女孩們心情。

日前有球迷找出籃籃在美國參加大都會台灣日影片，發現她曾跟「反指標國師」台南Josh握手，認為這是「死亡之握」，還揣測就是因為這樣樂天球團才會出事，籃籃也破除這樣的謠言。

▲籃籃跟台南Josh握手，果真樂天今年動盪不安。（圖／台南Josh YouTube）
▲籃籃跟台南Josh握手，被認為可能是「死亡之握」。（圖／台南Josh YouTube）
《NOWnews今日新聞》對於籃籃是否留下也求證於球團，不過因為目前女孩的合約都還在確認當中，球團表示，將會在日後公布完整名單。

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