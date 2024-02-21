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國小兄妹「超硬核」課表！05:50滿到23:30　兒科醫憂「4大地雷」

▲近期有美語補習班分享國小兄妹的日程表，但開業兒科醫師麥建方擔憂，長期車上飲食，可能導致餐桌上的親子互動缺乏。圖非文內當事人。（示意圖 ／新北市立圖書館提供）
▲近期有美語補習班分享國小兄妹的日程表，但開業兒科醫師麥建方擔憂，長期車上飲食，可能導致餐桌上的親子互動缺乏。圖非文內當事人。（示意圖 ／新北市立圖書館提供）

記者林志怡／台北報導

近期有美語補習班分享一對國小兄妹的日程表，每天從05:50排到23:30，網友紛紛擔憂孩子生活太高壓、完全睡不飽。開業兒科醫師麥建方接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，這份作息表中，存在孩子睡眠不足的疑慮，且內容缺乏「體育課」，恐影響未來身心發展，車上飲食也可能導致餐桌上的親子互動缺乏，他也擔心，兩人是否有足夠的同儕學習機會。

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有美語補習班近期分享一對國小兄妹的一週日課表，天天從05:50一路排滿到23:30，並大誇兄妹倆是全校知名的風雲人物、學科競賽名列前茅，但不少網友認為，這對兄妹根本沒有充足的睡眠時間，連午餐都在車上解決，更無法安心地吃飯，也擔憂兄妹倆壓力過大，根本不像補習班所說的那樣輕鬆愉快。

▲美語補習班分享的國小兄妹日程表。（圖／美語補習班臉書擷取）
▲美語補習班分享的國小兄妹日程表。（圖／美語補習班臉書擷取）
對於各年齡層的睡眠時間，麥建方對《NOWnews今日新聞》指出，嬰兒每日睡眠時間建議為16到18小時、學齡前兒童為11到12小時、學齡兒童需要至少9到10小時睡眠，青少年則是8到10小時、成年人也要7到8小時。若依據貼文中分享的日程表，兄妹倆的睡眠時間最多也只有不到7小時。

麥建方說，兒童的記憶力、創造力、情緒相關突觸修剪都是在睡眠期間完成，睡眠不足的情況下，腦部發育、多巴胺生成都會受到影響，專注力恐因此降低，造成日間注意力渙散；睡眠不足也會影響荷爾蒙分泌，讓生長激素分泌量過少，影響身高、體重，並增加肥胖風險。

至於網友在意、孩子05:50就開始早晨學習一事，麥建方說，如果在確保睡眠時數充足的情況下，這個時間是可以接受的，但人類依據體質不同，可分為需要較多睡眠與較少睡眠的兩大族群，且這是先天體質，不容易改變，如果兄妹真的屬於「可以少睡」體質，「多睡」體質的人硬要模仿，可能不止是很痛苦，還會適得其反。

此外，麥建方指出，整個作息表中，缺乏「體育課」，但體育活動對於腦部與心智的發展至關重要，已經有足夠的文獻提供證據，且習慣在車上完成飲食，會讓孩子缺乏餐桌上的親子互動，若吃的都是外食，這樣的飲食習慣與飲食節奏，更提高肥胖或營養不良風險。

麥建方也擔憂，兄妹倆是否有足夠的同儕學習機會，這對未來的人際關係能力相當重要，「生不是成就與獎項堆疊起來的，人生還有很多生活、友誼、還有許多瑣瑣碎碎的美好。祝福他們。」

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