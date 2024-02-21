國小兄妹「超硬核」課表！05:50滿到23:30　兒科醫憂「4大地雷」

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對於各年齡層的睡眠時間，麥建方對《NOWnews今日新聞》指出，嬰兒每日睡眠時間建議為16到18小時、學齡前兒童為11到12小時、學齡兒童需要至少9到10小時睡眠，青少年則是8到10小時、成年人也要7到8小時。若依據貼文中分享的日程表，兄妹倆的睡眠時間最多也只有不到7小時。
麥建方說，兒童的記憶力、創造力、情緒相關突觸修剪都是在睡眠期間完成，睡眠不足的情況下，腦部發育、多巴胺生成都會受到影響，專注力恐因此降低，造成日間注意力渙散；睡眠不足也會影響荷爾蒙分泌，讓生長激素分泌量過少，影響身高、體重，並增加肥胖風險。
至於網友在意、孩子05:50就開始早晨學習一事，麥建方說，如果在確保睡眠時數充足的情況下，這個時間是可以接受的，但人類依據體質不同，可分為需要較多睡眠與較少睡眠的兩大族群，且這是先天體質，不容易改變，如果兄妹真的屬於「可以少睡」體質，「多睡」體質的人硬要模仿，可能不止是很痛苦，還會適得其反。
此外，麥建方指出，整個作息表中，缺乏「體育課」，但體育活動對於腦部與心智的發展至關重要，已經有足夠的文獻提供證據，且習慣在車上完成飲食，會讓孩子缺乏餐桌上的親子互動，若吃的都是外食，這樣的飲食習慣與飲食節奏，更提高肥胖或營養不良風險。
麥建方也擔憂，兄妹倆是否有足夠的同儕學習機會，這對未來的人際關係能力相當重要，「生不是成就與獎項堆疊起來的，人生還有很多生活、友誼、還有許多瑣瑣碎碎的美好。祝福他們。」