近2月台北億級豪宅成交22筆！國賓皇琚最夯　專家揭高資產族算盤

平均地權條例私法人購屋採許可制後，對於北市豪宅市場交易產生影響，不過市場逐漸適應新制改變，統計選舉期間即使有選統大選的不確定因素干擾，但北市億元以上豪宅仍出現22筆交易，反映市場並不太擔心總統大選的不確定因素。 我是廣告 請繼續往下閱讀 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常金字塔頂端買方對於景氣與情勢變化最為敏感，近2月億元豪宅市場交出不錯的成績單，也反映這類族群對於房市後市並不悲觀，且即使平均地權條例限制私法人購屋採許可制，但並非完全限制不能購入，時間久了市場也會找出可行的方案。▲近2個月台北市億級豪宅指標交易。（圖／信義房屋提供）根據近兩期北市實價周報資料顯示，去年12月與今年1月目前已揭露的實價紀錄，共有22筆的億元交易紀錄，包括預售案的國賓皇琚、敦仰、富邦藝樹、宏國大道城B棟都有預售實價揭露，成交單價最高的是One Park Taipei信義聯勤，在今年1月總統大選後交易，每坪成交單價279萬元，成交總價4.2億元，次高則是敦化北路豪宅的敦仰案，今年1月交易每坪226萬元，總價2.7億元，億元豪宅交易則是國賓皇琚交易較多，去年12月底成交揭露3件，總價2.3~2.8億元，單價每坪207~216萬元。曾敬德表示，陸續有些私法人購置住宅取得政府許可，可能類似的案件就會越來越多，同時間今年台股寫下歷史新高後，也會讓房市後續資金動能增強，豪宅市場的買氣動能也會增加，不過北市的豪宅市場雖然買氣復甦，但豪宅交易還是屬於穩定慢慢賣的階段。台北豪宅新春首交易！桃園神秘客4.2億買信義聯勤 搶當江蕙鄰居台北這豪宅蓋好6年終賣出1戶 囤房稅2.0上路前「5豪宅出清餘屋」七期輸了！台中最新預售豪宅王出爐 單元二奪亞軍、冠軍落腳這區新北單價TOP 10豪宅出爐！最低價直逼8字頭 南部買家1原因退縮了