高雄黃色小鴨出事了！被目擊「頭部消風凹一大塊」 原因曝光
黃色小鴨睽違10年再度重返台灣，更是一次就有兩隻進駐高雄愛河灣，展期至2月25日止，已經吸引大批朝聖人潮。但今（21）日黃色小鴨被目擊「頭部消風凹一大塊」，原因曝光也引發討論。
記者潘毅／綜合報導
高雄市議員邱俊憲在臉書上貼出一張黃色小鴨「消風」的照片，只見原本應該是圓潤豐滿的小鴨，頭部凹了一大塊。邱俊憲指出，友人目睹了小鴨消風瞬間，不禁笑稱：「小鴨累了」。
據了解，黃色小鴨洩氣的原因，是因為當地出現瞬間風力達六級以上，接近輕度颱風的邊緣，造成小鴨有位移的狀況，鼓風機電線也被扯斷，目前高雄市政府已經在努力搶修中，讓小鴨重返活力面貌。
🟡朝聖「黃色小鴨」！交通方法一次看
搭乘捷運：可搭乘至中央公園站、市議會站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。
搭乘輕軌：可搭乘至駁二大義站、真愛碼頭站、光榮碼頭站、旅運中心站等。
搭乘公車：如50路、60路、77路、100路及黃1等公車均有行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行（健保署）站、歷史博物館（高雄國際會議中心）站下車。
自行前往：公園路、港埠旅運中心北側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，請勿停放人行道、紅線處，警方將會加強取締。