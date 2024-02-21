籃籃續留樂天女孩！驚喜喊話李多慧「快來台灣」留人舉動暖哭粉絲
樂天女孩隊長兼球團CEO籃籃（籃靖玟）今年動向備受關注，不過據本站《NOWnews今日新聞》今（21）日一早指出，籃籃確定續留樂天女孩，將和夥伴們一同春訓，才讓大家放心不少。有趣的是，籃籃昨日不僅飛到韓國合體李多慧，還留下「我最珍貴的朋友」、「快來台灣」等字句，再度引發外界討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
近日，籃籃帶著樂天女孩卉妮等好友，一同飛到韓國旅遊渡假，昨日晚間更驚喜貼出與李多慧合體跳舞的可愛畫面，只見兩人一起去了好多地方玩樂，臉上都掛滿笑容，種種互動讓人看了好療癒。此外，籃籃還大讚李多慧的中文越來越流利，已經到了可以互相聊天的境界。
貼文曝光後，讓不少球迷紛紛許願，希望作為CEO的籃籃能幫忙說服李多慧繼續待在樂天女孩，「好可愛喔！妳們趕快回來啦！」、「有帶新球季的合約書去給她簽嗎？」、「麻煩CEO續約多慧了，謝謝」、「籃籃，趕快把多慧帶回來台灣。」
有趣的是，籃籃事後不僅在IG上喊話，「我最珍貴的朋友！」還大方送出一個可愛向日葵造型的汽車芳香劑給李多慧，讓女神相當感動，「我的車變香了，謝謝我的愛！」而籃籃也給予回應，「快來台灣！」似乎正在為球團積極留人，一舉一動都引發球迷們討論。
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