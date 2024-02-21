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台糖豬疑雲！食藥署、農業部今明會議討論　會議結論統一3月公布

▲衛福部食藥署長吳秀梅指出，專家會議結論將由食安辦統一在3月說明，並將同時公布專家名單、會議紀錄。（圖／記者林志怡攝，2024.02.21）
▲衛福部食藥署長吳秀梅指出，專家會議結論將由食安辦統一在3月說明，並將同時公布專家名單、會議紀錄。（圖／記者林志怡攝，2024.02.21）

記者林志怡／台北報導

台糖的冷凍豬肉產品日前遭台中市衛生局檢出瘦肉精「西布特羅」殘留，引發一系列羅生門爭議，衛福部食藥署也將在21日舉行專家會議討論。署長吳秀梅今（20）日表示，會議專家總計14人，包括食安辦主任許輔等也將與會，會議結論將由食安辦統一在3月說明，並將同時公布專家名單、會議紀錄。農業部防檢署副署長徐榮彬對《NOWnews今日新聞》指出，農業部的會議則著重牧場端問題釐清，專家以獸醫專業為多。

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日前台糖的國產冷凍安心豚梅花肉片遭台中市衛生局檢出殘留微量瘦肉精「西布特羅」，且後續該盒豬肉經該衛生局複驗與衛福部食藥署檢驗，都得到相同結果，但其他同批產品或現行市售台糖豬肉產品稽查，都沒有再出現任何檢出，全案陷入羅生門。

為此食藥署與農業部即將分別進行會議討論，其中食藥署訂於2月21日下午2時邀集食安、毒理、分析化學、獸醫等領域之專家學者共同討論，並邀請行政院食品安全辦公室、農業部、經濟部、台中市政府衛生局及台灣糖業公司列席。

然而，中研院院士陳培哲質疑，該場會議並無公信力；民眾黨立委陳昭姿則要求，食藥署應比照健保藥物共擬會議，將代表名單公開並刊登上網，要求與會人員填寫利益迴避聲明，會後也要公布會議記錄與錄音，讓民眾自由檢視。

吳秀梅說明，這次與會專家包括食品安全與營養諮議會（7名）、食品風險評估諮議會（4名）、食品檢驗方法諮議會（3位）成員與獸醫，專長包括食品安全、毒理、分析化學與獸醫等，另食安辦主任許輔也將參與會議，總計邀請15名專家、其中1名因出國不克參加，總計14人確認參與、1名視訊參與、13名實體參加。

此外，吳秀梅表示，所有會議都一定會要求與會者填寫利益迴避與保密協定，會議也將有錄音，內容則會以會議記錄方式呈現，農業部的會議則會在明（22）日進行，食藥署與農業部會分別與自己的業管部分相關專家討論後，由行政院統一發言，預計在3月對外說明這次專家會議檢視後相關結果。

徐榮彬則對《NOWnews今日新聞》表示，明天的會議預計針對牧場端的案件內容釐清，以及後續因應作為等相關內容進行討論，邀請的專家會以獸醫為主，包括畜牧相關專家、畜牧獸醫、動物用藥相關學者等。

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