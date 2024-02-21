台糖豬疑雲！食藥署、農業部今明會議討論　會議結論統一3月公布

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為此食藥署與農業部即將分別進行會議討論，其中食藥署訂於2月21日下午2時邀集食安、毒理、分析化學、獸醫等領域之專家學者共同討論，並邀請行政院食品安全辦公室、農業部、經濟部、台中市政府衛生局及台灣糖業公司列席。
然而，中研院院士陳培哲質疑，該場會議並無公信力；民眾黨立委陳昭姿則要求，食藥署應比照健保藥物共擬會議，將代表名單公開並刊登上網，要求與會人員填寫利益迴避聲明，會後也要公布會議記錄與錄音，讓民眾自由檢視。
吳秀梅說明，這次與會專家包括食品安全與營養諮議會（7名）、食品風險評估諮議會（4名）、食品檢驗方法諮議會（3位）成員與獸醫，專長包括食品安全、毒理、分析化學與獸醫等，另食安辦主任許輔也將參與會議，總計邀請15名專家、其中1名因出國不克參加，總計14人確認參與、1名視訊參與、13名實體參加。
此外，吳秀梅表示，所有會議都一定會要求與會者填寫利益迴避與保密協定，會議也將有錄音，內容則會以會議記錄方式呈現，農業部的會議則會在明（22）日進行，食藥署與農業部會分別與自己的業管部分相關專家討論後，由行政院統一發言，預計在3月對外說明這次專家會議檢視後相關結果。
徐榮彬則對《NOWnews今日新聞》表示，明天的會議預計針對牧場端的案件內容釐清，以及後續因應作為等相關內容進行討論，邀請的專家會以獸醫為主，包括畜牧相關專家、畜牧獸醫、動物用藥相關學者等。