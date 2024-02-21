國小兄妹每天學習「18小時」！唐綺陽也擔憂：壓抑後的反彈很驚人
比上班族還要忙碌的童年！台北市一對就讀小六以及小四的兄妹檔，每天清晨5點50分就起床，隨後到校上課、練琴、補習英文，一直到晚上11點30分才結束學習，超驚人的學習時數也引發社會譁然。對此，星座專家唐綺陽看完也擔憂發文：「童年只有一次，過早失去真的很殘忍」。
記者潘毅／綜合報導
台北市一間補習班，近期發文分享校內有一對就讀國小的兄妹檔，一周7天的行程表都要從清晨5點50分起床，隨後就是一連串的上課、補習、練琴，甚至早、午、晚餐都要在車上吃完，就趕場到下個地方上課。
這份比多數上班族還要忙碌的行程表，也立刻引爆網路輿論譁然。對此，被譽為「國師」的唐綺陽也感嘆表示：「身為資深兒童，我覺得小孩唯一需要是『 快樂童年』 ，童年只有一次，過早失去真的很殘忍。而且這樣真的會優秀嗎？有個性的孩子，壓抑後的反彈很驚人。
唐綺陽認為，面對孩子，應該讓他知道，「不管你優不優秀、有沒有第一名、是不是乖乖牌，我都愛你，賴床也愛、數學不好也愛、愛哭也愛」，孩子才敢「長出自我，安心做自己」啊。
貼文也引發大批網友共鳴，紛紛留言「認同資深兒童唐老師的說法」、「孩提時代儲存快樂記憶，才能好好治癒跟處理一生即將面對的困難」、「童年只有一次，快樂童年很重要」、「不認為揠苗助長能對孩子有益，至少吃飯時間該讓他們坐在座位，而不是搖搖晃晃的車上」。