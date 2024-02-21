以馬內利兄妹超狂學習行程引戰　女主播逆風挺：沒有痛苦怎會快樂

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Wayne在家長同意下公開兄妹周一到周日滿滿的學習行程，兄妹每天只睡約6小時，晚餐和學校功課都在車上，約花15分鐘解決，目前雖就讀國小，英文能力已經達大學程度，「日睡6小時」換能力超前是否值得引起各界看法不一。
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古彩彥今（21）也在臉書分享對此的看法，直言有人覺得是恐怖片，但辛不辛苦、可不可憐不是外人能評價，「如果他們從很小的時候，就習慣這種學習強度，他們很能接受呢？」
她表示，曾有朋友以過來人的經驗分享，小孩在學校上課的時候是最放鬆、最自在的時候，因為學校有美術課、體育課、音樂課，在學校盡情學習、盡情玩、盡情地交朋友，強度更高的學習，其實是下課後的安親班或補習班。
古彩彥說，如果從這個角度來看，小兄妹每天有8個小時，在公立學校開心生活，可能不像大家想的都無法放鬆，壓力很大。另外，也有一種說法，部分所謂的資優生只是比別人提早學一點，但努力是一定有收穫的，她算了一下，小兄妹「每天比別人晚睡2個小時，等於一年多出整整兩個月的學習時間」。
古彩彥認同從小給孩子適當的學習壓力，讓他們養成習慣，但也坦言做不到小兄妹的程度。她舉例孩子的同學從私幼轉到公幼上課，每天就是盡情的玩，三個月後卻向媽媽說每天玩好無聊，嘆說「沒有痛苦的鋪墊，又怎麼能感受到相對的快樂？」認為可以借鏡他人想想自己，但也要記得不要指手劃腳。