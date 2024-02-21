還是零檢出！台糖瘦肉精疑雲未歇 抽檢同批次肉品30件結果出爐
台糖豬瘦肉精爭議持續延燒，日前於7日函文台中市食藥處，表明願意自行負擔檢驗費用，請求該處協助檢驗同批次肉品遭拒後，台糖再於17日致函台糖肉品倉庫所在地的台南市衛生局，仍表明願意負擔檢驗費用，請求協助抽檢回收的同批次肉品。
記者鄭妤安／台北報導
台南市衛生局在19日當天派員至回收肉品的保存地點臺南市柳營區台糖畜殖事業部，抽取30件交由該局經TAF認證的檢驗中心，進行包含西布特羅及萊克多巴安在內的21種乙型受體素檢驗，今（21）日檢驗結果出爐，30件肉品均是零檢出。
台糖肉品於過年前已經農業部、衛福部食藥署、各縣市政府及TAF認證的SGS食品實驗室（台北）檢驗，過年後再由經TAF認證的2家實驗室－SGS食品實驗室（高雄）與統一企業食安實驗室（永康），以及台南市衛生局的檢驗，全部都是零檢出。
另外，累計所採檢的樣本涵蓋台糖自產的各期豬隻飼料、豬隻血液、毛髮與上市各類肉品等，檢體數量截至目前已達920件。農業部與縣市政府針對台糖目前在養的所有畜殖場、飼料工廠的查核檢驗，也均全數合格，目前已逾900件的科學檢驗。
台糖再次嚴正聲明，台糖養豬70年，從未進口豬肉及其相關製品。台糖肉品100%來自台糖自有畜殖場，全部豬隻都是由台糖自行繁殖，並只用台糖飼料工廠自行生產的飼料飼養。