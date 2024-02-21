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2表看台北、新北3年房價漲幅熱區　三峽漲18.1%奪漲價王！贏板橋

▲房仲業者統計3年台北、新北房價漲幅，公開雙北各前5名熱區，三峽漲幅18.1%奪新北漲價王，狠超排第5的板橋區。（圖／NOWnews資料照片）
▲房仲業者統計3年台北、新北房價漲幅，公開雙北各前5名熱區，三峽漲幅18.1%奪新北漲價王，狠超排第5的板橋區。（圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

農曆年後，即將迎來房市最大的「329檔期」，去（2023）年Q4的買氣能否延續備受矚目。房仲業者據實價登錄，觀察近3年雙北房市，整理出台北市與新北市行政區均價增幅前5名。其中，由松山區以漲幅10.1%奪下台北市房價漲幅冠軍，新北市則由三峽區以漲幅18.1%名列第一。

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松山區漲勢傲視群雄！  北市唯一漲幅雙位數

松山區2023年全年成交量達757件，平均單價也從2021年的78.4萬到2023年的86.3萬，雙位數漲幅居台北市之冠。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，松山區一直是北市的精華區域，區域內不僅基礎建設完善、生活機能佳，交通方面擁有松山新店線與文湖線雙捷運優勢，還有敦化國中小、民生國小、介壽國中等明星學區優勢，吸引不少換屋、置產族群進駐，加上區域內釋出案件相對較少，住宅產品炙手可熱。

緊追在後的內湖區漲幅也來到了7.7%，陳金萍分析，內湖區整體環境清幽，生活機能完善，而區內的內湖科技園區也囊括了各大科技公司總部，帶來大量就業機會，促使該區房市購屋需求穩定，內湖區2023年交易量達1,174件，等於平均一天成交3件，是本次排行中台北市最熱銷的區域，均價也從60.7萬升至65.4萬元，價量表現俱佳。

▲2021年至2023年台北市平均單價漲幅最大前五行政區。（圖／永慶房屋提供）
▲2021年至2023年台北市平均單價漲幅最大前五行政區。（圖／永慶房屋提供）
新北「3字頭」房價吸睛！  新北蛋白區漲贏蛋黃區

三峽區近3年漲幅高達18.1%，成為新北市房價漲幅第一名。陳金萍表示，北大特區發展已臻成熟，一直是不少首購或換屋族群考慮購屋的區域，加上正在建設中的捷運三鶯線，未來可以直接連接板南線、桃園機場捷運，對於當地交通大大加分，也充分反映在房價漲幅上。

若再觀察漲幅前五名的行政區中，前四名都坐落於新北蛋白區，漲幅均超過16%，由2021年的「2字頭」房價漲到2023年的「3字頭」，但在比價效應下，吸引有購屋預算考量的首購族外溢到蛋白區購屋，讓新北蛋白區漲贏蛋黃區。

▲2021年至2023年新北市平均單價漲幅最大前五行政區。（圖／永慶房屋提供）
▲2021年至2023年新北市平均單價漲幅最大前五行政區。（圖／永慶房屋提供）
此外，價量俱佳的板橋區也是一大亮點。陳金萍分析，板橋區是新北市最中心的行政區，新北市政府就坐落於此，新板特區、江翠北側重劃區也是重點發展區域，交通方面更擁有「五鐵共構」的板橋車站，新埔、江翠及府中等商圈也使得區域生活機能更加完善，購屋需求十分穩定，2023年交易量達到2,540件，房價則從45.7萬元升至52.7萬元，漲幅達約15.3%，可謂是有價也有市。

最後，陳金萍表示，台北市房價高漲，基期相對較高，因此房價漲勢有限，不過榜單中前5名漲幅仍有5%以上，而新北市相對基期較低，漲幅則皆在15%以上。陳金萍補充，台北市門牌魅力不墜，吸引許多北漂族入主，而新北市五個行政區皆有重劃區開發，區域房市發展可期，也讓房價表現獲得支撐力，有意願的消費者不妨多加參考，並依照個人需求、條件選擇最理想的區域。

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