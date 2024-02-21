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遺憾！34年「崔媽媽租屋網」免費租屋刊登將退場　崔媽媽親曝原因

▲陪伴台灣租屋族34年的「崔媽媽租屋網」，「免費租屋刊登出租服務」與「房客找屋服務」將在3月底退場。（圖／翻攝崔媽媽租屋網）
▲陪伴台灣租屋族34年的「崔媽媽租屋網」，「免費租屋刊登出租服務」與「房客找屋服務」將在3月底退場。（圖／翻攝崔媽媽租屋網）

記者徐銘穗/綜合報導

崔媽媽基金會今（21）宣布，陪伴台灣租屋族34年的「崔媽媽租屋網」，將於3月底終止「房東刊登出租」與「房客找屋」2大服務，提醒若民眾曾在「崔媽媽租屋網」刊登出租物件，網站將於3月底全面清除會員註冊資料與物件資料。崔媽媽基金會也說明，免費租屋刊登服務退場的原因，是為了更專注於租屋市場的服務缺口。

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崔媽媽表示，基金會34年來和台灣租屋族一起走過導正劣質租屋仲介亂象、租屋資訊流通、租屋專業管理的重要突破，未來網站將改版為「崔媽媽有搬法」網站，專注致力於提供大眾在租屋、公寓大廈、搬家等居住相關服務之權益保障與義務的法律協助。

崔媽媽租屋網發展軌跡

過去在電腦與網路不發達的年代，房東和房客必須透過報紙分類廣告、電線桿與布告欄上的租屋紅單，完成租屋交易，衍生不肖租屋仲介業者會將房東貼的紅單都撕掉占為己有，或是不斷致電房東進行騷擾，導致房東無法順利將租屋廣告曝光，而房客則必須要花錢委託仲介，才能獲取租屋資訊。

為打破仲介壟斷租屋資訊的「黑暗歲月」，1989年創立的「崔媽媽租屋服務中心」，透過義工架設全台第一個租屋系統資料庫，協助出租物件的蒐集驗證與提供，讓房東可以免費刊登出租物件，房客可以免費獲取租屋資訊。

▲30多年前，台灣租房必須透過報紙分類廣告、電線桿與布告欄上的租屋紅單。（圖／崔媽媽基金會提供）
▲30多年前，台灣租房必須透過報紙分類廣告、電線桿與布告欄上的租屋紅單。（圖／崔媽媽基金會提供）
而在網路網絡日漸成熟後，崔媽媽亦開發了全台第一個線上租屋網－「崔媽媽租屋網」，讓房東房客可於網路上刊登廣告、找尋物件；自此，更多的線上租屋網站、社群的租屋版與租屋社團，如雨後春筍般迅速發展，租屋資訊的流通與取得更有效率。

之後，因應租屋市場糾紛頻傳，崔媽媽開始招募義務律師，提供居住法律協助，並催生成立「崔媽媽蝸牛租屋公司」，以「社會企業」的理念經營「租屋服務」，組成專業的團隊進入租屋市場協助屋主進行招租、媒合、租屋管理一直到糾紛處理等租屋一條龍的服務，協助租屋市場健全。

▲義務律師協助民眾處理租屋糾紛。（圖／崔媽媽基金會提供）
▲義務律師協助民眾處理租屋糾紛。（圖／崔媽媽基金會提供）
崔媽媽租屋網將改版「崔媽媽好搬法」，守護居住正義

如今，隨著房價居高不下，首購年齡逐漸延後，租屋已不再是買房前短暫的過渡時期。崔媽媽基金會指初，有愈來愈多的人需要一輩子租屋，相較於購屋的穩定，租屋充滿變動，租屋族終其一生，需要變換無數次的租賃關係；每一段新的租賃關係，都會伴隨著搬家的消費行為產生與新的社區適應。

自開辦「義務法律服務」後，崔媽媽每年要處理超過兩千件以上的租屋、公寓大廈、搬家的糾紛；因此下一階段，「崔媽媽租屋網」將改版為「崔媽媽好搬法」網站，專注致力於大眾在租屋、公寓大廈、搬家等居住相關服務之權益保障與義務的法律協助。

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