獨家／籃籃續留樂天「工作2頭燒」！經紀公司曝：與球團早有默契

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還沒加入《綜藝大集合》之前，擁有表演夢想的籃籃，除了樂天女孩啦啦隊的工作，還參與了節目《瘋神無雙》多部短劇，與許效舜合作的搞笑片段，更成為許多觀眾們的經典，成為啦啦隊跨足演藝圈最活耀的例子之一。
籃籃的曝光度，也隨著人氣水漲船高，先後接受各大綜藝節目邀約，靠著與生俱來的活潑個性，和從許效舜身上學來的綜藝哏，使她在胡瓜的《綜藝大集合》、吳宗憲的《綜藝大熱門》嶄露頭角，與李懿主持的網路節目《懿想天開》也廣受好評。
獲封「國民媳婦」！籃籃無辜捲入出走風波
在綜藝節目《綜藝大集合》的洗禮下，籃籃跟隨著胡瓜走遍台灣各大鄉親，親民又可愛的個性，早讓她擄獲婆婆媽媽的心房，更因此獲封「國民媳婦」稱號，長輩緣極佳。先後加入《綜藝新時代》、《綜藝大集合》以及《天才衝衝衝》的主持行列，跟在胡瓜、徐乃麟、曾國城旁邊學習，表現廣受觀眾好評，成為新生代綜藝女神。
不過從去年開始，就有不少粉絲擔心籃籃的工作太多，無法常常出現在球場應援，更有激進的網友質疑，籃籃根本無心啦啦隊工作，進而引發兩派網友的口水戰，但在台灣大賽中，籃籃卻用行動打臉酸民，一結束工作就直奔球場應援，而且每一場都在，也獲得球迷高度讚賞。
無奈的是隨著林襄、李多慧相繼出走消息浮出，籃籃也被瘋傳恐將離開樂天女孩。幸好籃籃本人親自闢謠，「目前合約順利洽談中，請大家不要擔心！」這才讓球迷們感到放心。
綜藝女神行程曝光！經紀公司與球團早有默契
籃籃的經紀公司時代創藝向《NOWnews今日新聞》表示，今年籃籃手上的節目，「目前維持不變！」包含每個禮拜三固定要錄的《綜藝大集合》，以及其他周間要錄一天的《綜藝新時代》。至於《天才衝衝衝》則是隔週錄，兩個星期錄一次，其他空檔則由經紀公司安排工作。
談到會不會和樂天桃猿衝突？時代創藝則強調，籃籃的時間是由雙方共同協調的，過去也都是這樣運作，沒有一定要選邊站的問題，「我們早就運作有默契了！」至於是否得知籃籃的續約進度？時代創藝則表示，「其實雙方都還在協調中，還沒簽字。」球團方則回應，有待日後公布完整名單。
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