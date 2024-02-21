今日我最肥嫩！過年太放縱民代秀年輕照自我警惕 網友嘴角竟失守
農曆春節親友相聚難免大吃大喝，一向重視體重管理的台灣民眾黨台中市議員江和樹，昨天在臉書發文，指最近吃太多身上長了點肉，接下來要執行瘦身計劃。他同時貼上一張舊照片，透露從12年前的最高紀錄108公斤瘦到目前的70公斤，網友忍不住哈哈大笑，有的稱認不出是同一人，因為不只胖了好多圈，而且舊照「看起來傻傻的感覺」。
記者顏幸如／台中報導
43歲的江和樹擔任里長以來就是瘦瘦的模樣，但他透露自己也曾胖過，曾任中華民國寵物商業同業公會全國聯合會副理事長的他，瘦了以後才從政，甚至讓舊識認不出來，對他說「我認識一個繁殖法國鬥牛犬的朋友，長得跟你像親兄弟一樣」，他只能笑回「不是兄弟，就是我本人」。
江和樹說，他知道當胖子的辛苦，之前也試過各種減重方法，卻不一定有效。因此瘦下來後一直注重保持良好體態，前陣子農曆新年吃太多，體重往上長了一點，因此在臉書宣佈要開始吃酵素減肥。
江和樹唯恐網友不相信他胖過，貼上一張12年前的舊照，還要大家「不准笑哦」，透露12年前的最高紀錄是108公斤，目前瘦到70公斤左右，網友看到照片竟笑到不行，留言「哪有可能是你」、「對不起！我忍不住！原諒我」、「這張照片看起來…傻傻的感覺」，還有人委婉的說「以前走憨厚路線，現在走老帥路線」。