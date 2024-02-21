中職／籃籃續留樂天女孩！挺過「死亡之握」　安定全「猿」軍心

職籃工會稱：體育署將權利義務定調為協會內部事務　喪失對等性

▲中華男籃出戰亞洲盃許多爭議，職籃工會主動致歉。（圖／資料照，特派記者葉政勳攝）
▲中華男籃出戰亞洲盃許多爭議，職籃工會主動致歉。（圖／資料照，特派記者葉政勳攝）

記者廖聿偉/綜合報導

中華男籃明（22）日將出征亞洲盃資格賽，卻引發諸多爭議。對此，職籃工會也發出聲明回應，並主動致歉「努力不夠」。職籃工會聲明中指出，首先要感謝所有對於本次事件關心的球迷，因為有了大家的關注與討論，才能讓長期以來無法推進的國家代表隊權益義務團體協商的議題，能得到體育署的進一步重視；同時，對於在本次事件中發聲的所有球員，球員工會也要致上最大的敬意，但相關權益議題依然要讓球員獨自面對與發聲，工會也要為努力不足致上最大的歉意。

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參考職棒工會對於球員權益的倡議歷程，運動員工會的使命就是持續不放棄的倡議與遊說，而對於「國家隊運動員權益應經過充分的討論與協商」的發聲，從去年七月份至今，工會的立場從未動搖。如同職棒球員團體協約，也是在無數次的衝突與倡議的累積後，在2022年蔡其昌會長上任後才取得決定性的進度，其中體育署對於組訓資源的支持，也同樣扮演著關鍵的角色。

在去年亞運之後，感謝立法院許多委員的協助發聲與對體育署的監督，無論是透過委員會、院會的質詢、協調會的要求，可惜仍無法有具體的推進。但在昨日體育署對外發布的新聞稿中，工會樂見體育署對於輔導協會進行球員權利義務確認的討論宣示。但在此也要提示，對照國內職棒球員工會，以及國外美國男女足工會與美國足球協會簽訂協約之經驗，相關討論均以對等、公平方式進行，以確保利害關係人不致在不對等權力關係下進行。

然而，如對照僅由體育署與籃協溝通後所發布之內容，若相關涉及選手權利義務，包括保險、肖像權及出場費等項目的討論，是由中華籃協透過召開該會運動員委員會模式進行，先不論目前該委員會之組成與程序，體育署此舉形同將相關討論定義為協會內部事務，將導致協議過程喪失對等性質，同時亦會弱化球員工會之主體性，不可不慎。

對於未來相關協商會議之推動，如體育署在本次事件後願意正視社會期待推進相關協議討論進度，工會在此呼籲體育署或可主動承擔仲裁角色，或是搭建協會、工會、聯盟(球團)之協商平台，在亞洲杯資格賽之後即刻啟動相關協商，由體育署列管相關協商進度，讓社會大眾真正能感受政府對於運動員權益之重視，並以今年度瓊斯盃之前作為相關協議適用目標。

參考國外各運動產業先進國家進程，運動員工會扮演了降低溝通成本、凝聚球員共識、推動制度化倡議之功能。相對於職棒工會目前會員組成逾八成的發展能量，職籃部分仍有相當的進步空間，職籃工會會繼續努力於制度推動的倡議，也期待能有更多球員的參與，讓球員工會能更充分的收集並整合球員意見，一起為打造更好的籃球環境努力。

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