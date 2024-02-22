以馬內利「超狂國小兄妹」富爸爸曝光 迪化街起家厝改建30樓豪宅
美語補習班以馬內利老師分享的超狂小學兄妹，每天只睡6小時，早上5點50分起床、晚上11點30分才睡覺，被擠滿滿、全年無休的超狂學習行程表，引發正反兩派論戰。繼虎媽被發現是知名主播後，兄妹的富爸爸也跟著曝光，是台北迪化街老字號布莊二代，其迪化街起家厝將改建成30樓高豪宅，一戶成交價最低7000萬元，預計2025年上半年完工。
記者徐銘穗/綜合報導
美語補習班「以馬內利」老師Wayne昨（20）在臉書分享，小六與小四兄妹Felix和Jenny各種學科競賽經常名列前茅，4歲開始學鋼琴至今，每天不間斷，也屢屢在知名比賽中榜上有名。Wayne接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，分享小兄妹行程表前有經家長同意，兩人照片也是家長提供的。
Felix和Jenny兄妹超滿學習行程表引發討論，媽媽身分被網友神出，是知名主播，爸爸則是迪化街老字號布莊第二代。不過，該布莊早已因都更熄燈並拆除，規劃興建地上30樓的摩天大樓，65~73坪的中大坪數產品，總戶數125戶，預計明年上半年完工。
據悉，該社區2022推案，即吸引大稻埕好野人出籠，每戶總價8000萬元起跳，成交單價即站穩每坪110萬元，賣不到一年就已售7成以上。據實價揭露，該社區成交總價落在6900萬至1億元間，最高成交總價為次頂樓1.02億，單價約129.38萬元，光是車位就815萬元，是大同區指標豪宅之一。
馨傳不動產智庫執行長何世昌受訪表示，該案位在迪化街鬧區商圈，同區不少為大稻埕富人起家厝，周邊商業機能豐富，位置地點卓越，因此才能站上單價110~130萬元的高價位。
內政部統計，2013至2022十年間，全台都更案有601件，近3年核定件數占33.4%，每案平均面積也達1149坪，創歷年新高。當中最貴成交價為國泰金控的霖園集團蔡家起家厝「霖園大廈」改建的預售案「敦南霖園」，實價揭露每坪高達285萬元，而千坪基地中單價站上200萬元的有國賓皇琚、鑄慕與台北之星。