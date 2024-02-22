Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！網瘋傳證據 她曾嗆超哥噁心至極
直播主Toyz劉偉健近來話題不間斷，陸續跟網紅超哥、雪碧等人開戰，春節期間也跟方「按讚領紅包」的活動，表示如果破百萬讚就要跟自己的「未婚7」求婚，引起網友熱烈討論女方身分，結果遭到網友抓包，Toyz不僅在動態上出現跟篠崎泫躺過的枕頭同款花紋，還有女方曾經在超哥與Toyz發生衝突時，在社群Threads上大罵超哥「噁心至極」，引起外界聯想。不過對此，Toyz已經出面否認表示「女友是圈外人」，篠崎泫則尚未有任何回應。
記者張嘉哲/綜合報導
Toyz日前發出求婚文之後，女方的身分引起討論，根據網友在「Dcard」的爆料提到，Toyz所講的「未婚7」，正巧與綽號「小7」的篠崎泫產生聯想性，且在兩人的過去的動態貼文當中，都曾經出現一顆白色的靠枕，且紋路看起來非常相似，引起網友揣測懷疑。
而在今年一月的時候，Toyz與超哥在海鮮丼飯店發生衝突，篠崎泫則在社群平台Threads上飆罵「社會最壞的教材，刷新眼界的老89德不配位，噁心至極」、「雞排事件是他自己倒油還不認錯扯東扯西、扯陰謀論、發一堆國中生文，道歉影片還在業配自己，看不到一點悔意，這次也不例外明明有100種更好的方式，能化危機為轉機，還能趁勢做高自己，而他往往選了最差、最自曝其短的方式把自己的拙劣表露無遺。人，如果永遠都不懂的正視自己的錯誤，是非常可怕的事」等文。
事實上，Toyz過去就跟篠崎泫互動頻繁，Toyz在兩年前在直播間曾經大方告白，表示非常喜歡篠崎泫，有觀眾抖內追問「那你們交往了嗎？」Toyz則回應：「我很希望，但我這種垃圾配不上人家」；後來Toyz還說「如果我到時候三審結束，妳（篠崎泫）還沒遇到真愛的話，我希望妳可以給我一次機會，因為我真的實在太喜歡妳了」如今傳出緋聞證據，引人遐想。
對此事件，Toyz出面回應表示「我們是很好的朋友，內文中提到的未婚7不是圈內人，我形象又不好，等等給她太多壓力」疑似想保護女方；而女星篠崎泫對於爆料不為所動，22日凌晨2點多還有更新限時動態，但並未針對此事回應。