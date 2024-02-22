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Twitch輔大正妹直播出包！運動內衣太短「意外露出」　頻道遭停權

▲被譽為是實況界怪物新人的輔大正妹「余家儀」，今年1月才正式加入Twitch開台當實況主，結果首播就有7000人在線觀看。（圖/余家儀IG）
▲被譽為是實況界怪物新人的輔大正妹「余家儀」，今年1月才正式加入Twitch開台當實況主，結果首播就有7000人在線觀看。（圖/余家儀IG）

記者張嘉哲/綜合報導

被譽為是實況界怪物新人的輔大正妹「余家儀」，今年1月才正式加入Twitch開台當實況主，結果第一次直播就有高達7千人在線觀看，而在開播前余家儀的IG就已經有20萬人追蹤，短短開播大約1個月，粉絲數已經來到23萬人，顯見人氣相當高。然而，近日余家儀開直播時，疑似因為運動內衣太短，跳舞意外「失誤走光」，導致頻道違反規定被停權，讓許多粉絲哀嚎不斷。

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余家儀第一次在Twitch開播是在今年的1月14日，當時一開播就有超過7000人在線觀看，該成績是許多實況主即便經營多年都不一定能達到的成績，擁有甜美臉蛋加上姣好身材的余家儀觀眾累積也越來越多，讓她開播後也發文表示「非常感謝觀眾」。

▲輔大正妹余家儀今年1月首度登上Twitch開直播，結果第一天開播就引來7000人觀看。（圖/余家儀IG）
▲輔大正妹余家儀今年1月首度登上Twitch開直播，結果第一天開播就引來7000人觀看。（圖/余家儀IG）
眼看直播成績有成，沒想到余家儀在21日晚間Twitch進行直播時，身穿運動內衣以及熱褲，結果因為運動內衣版型比較短，加上熱舞時動作疑似太大，導致自己的胸部下圍不慎露出，立刻就有網友提醒「南半球會被ban吧，之前不是有其他台被ban」結果該網友的話成真，余家儀的頻道也於21日晚間被停權。

而《NOWnews》記者也實際查詢余家儀的Twitch頻道，目前顯示「此頻道因為違反Twitch的服務條款或社群規範，暫時無法觀賞」。事後，余家儀也PO出粉絲的留言「今天是余家儀離開圖奇的第1天，我開始吃不下飯，睡不著覺，心像是被掏空一般，這是雨嗎？手機螢幕上有了水珠…原來只是我哭了」讓余家儀也回應：「一天後見哭哭」。

▲輔大正妹余家儀日前晚間開播熱舞，結果因為運動內衣版型較短，加上舞蹈動作太大，意外失誤露出，頻道遭判定違規停權。（圖/Twitch）
▲輔大正妹余家儀日前晚間開播熱舞，結果因為運動內衣版型較短，加上舞蹈動作太大，意外失誤露出，頻道遭判定違規停權。（圖/Twitch）
事實上，余家儀今年其實才21歲，過去曾就讀輔大會計系，她在直播當中曾經提到，自己為了加入啦啦隊而選擇休學一年，然而去年沒有多少徵選機會，直到自己被經紀公司簽下，才決定轉戰Twitch做看看，自己也沒料到有這麼好的成績。

而根據Twitch的「衣著規範」，Twitch有明文規定「我們不允許實況主全裸或部分裸露，包含暴露生殖器或臀部，我們不允許生殖器的輪廓出現，就算有衣服遮蓋也不行，我們要求以生理女性身分實況的對象必須遮住乳頭，我們不允許露出乳房下緣，乳溝沒有特別限制，只要符合上述的遮蔽要求即可」顯然余家儀的意外走光，對於官方規範來說都屬於違規。


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