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愈窮愈要送出國！越南家庭拼送孩子留學　全球第三大留學生來源國

▲ 越南已成為繼中國、印度之後全球第三大留學生來源國。（示意圖／翻攝自flickr）
▲ 越南已成為繼中國、印度之後全球第三大留學生來源國。（示意圖／翻攝自flickr）

國際中心賴正琳／綜合報導

過去留學生多半來自香港、澳門、馬來西亞和台灣，然而如今最大的留學生來源國已逐漸被越南取代，除了將成為未來十年財富增長最多的國家，越南也已成為繼中國、印度之後全球第三大留學生來源國，越南留學生最多前往日本與韓國，而台灣則排在第五名。越南的中產家庭崛起，而父母相當重視孩子的教育，出國留學成為越南家庭的普遍期望，都盼他們能衣錦還鄉。

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國際教育顧問公司 Acumen《2024 年東南亞主要趨勢》報告顯示，2022年東南亞有超過35萬名學生出國留學，越南出境學生人數最多，超過13萬人，其次是印尼和馬來西亞。越南學生最多人去日、韓，而印尼、馬來西亞和泰國的學生大多選擇英國和澳洲。

由於已開發國家少子化問題大，亞洲國家積極招攬外國學生，日本目標是到 2027年將國際學生入學人數增加到40萬人，韓國的目標是30萬人，這兩個東亞國家都承諾為外國畢業生提供更多就業機會。《日經亞洲》報導，許多越南中產家庭即便借貸，也要把小孩送出國， 然而沒有足夠的經濟支持，留學生很難在國外生活。到亞洲國家留學可能是越南大多數中產階級家庭負擔得起的唯一選擇，然而許多越南學生卻困在當地，不是找不到工作，就是必須兼職而影響學業。

一名18歲越南學生去日本學習金融，來日本第一年，光是語言中心學習的費用、文書費用、六個月宿舍生活費，還有書本費和學費，他的家人就花大約3億越南盾（約新台幣30萬元），後來還要借貸2億多越南盾，他必須打工來幫助父母償還債務，曾經做過四份兼職工作，由於工作太多影響學業，他在日本待了八年後，還無法從大學畢業。

類似的案例層出不窮，越南家庭將孩子的教育支出列為最大宗，往往花費家庭支出一半以上的費用，也要把孩子送出國唸書，然而成功的孩子極為少數。專家分析，隨波逐流的心理、錯過機會的恐懼，以及對現代化教育環境的渴望，促使越南家庭紛紛送孩子出國留學，而這現象在未來仍會持續增加。

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