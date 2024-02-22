激增125%！未來十年越南財富將翻倍增加 增長居世界之冠
研究機構「新世界財富」（New World Wealth）預測越南將成為未來十年財富暴增的國家，激增比率達到125%，與此同時有錢人數量也會大增，將逐漸取代「世界工廠」的地位。
國際中心賴正琳／綜合報導
《美國消費者新聞與商業頻道 （CNBC）》報導，新世界財富分析師阿莫斯（Andrew Amoils）表示，這個東南亞國家的財富，預計在未來10年內可增長125%。他指出，從人均GDP和百萬富翁人數來看，越南的財富擴張將成為世界之冠。「越南是跨國科技、汽車、電子、服裝和紡織企業日益青睞的製造基地。」阿莫斯告訴《CNBC》。他同時補充，印度將在2027年成為世界第三大經濟體，其財富預計將增長110%，位居第二。
阿莫斯說，越南目前擁有19,400名百萬富翁和58名千萬富翁，與亞太地區其它國家相比，越南被認為相對安全，這為企業在越南建立生產基地提供了額外的誘因。
管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）去年也在一份報告中表示，越南靠近主要的海上貿易航線，擁有優良的「戰略位置」，加上低廉的勞動成本，以及支持出口的基礎設施，這使越南成為國際投資的「首要目的地」。
世界銀行數據顯示，僅在10年前，越南的人均GDP約為2,190美元，而現在已增至4,100美元，幾乎翻了一倍。而目前美中局勢升溫，越南有望成為最大受益國，2023年對越南的外國直接投資同比增長32%，達到366億美元。
不過專家也分析出越南仍有一些不利投資的因素，例如越南的勞動力需要更多培訓，才能滿足技術密集型和複雜生產活動的需求。馬來亞銀行經濟學家布萊恩·李（Brian Lee）對CNBC說，必須透過外國公司與國內同行之間更緊密的合作，才可能發揮最大的效益。