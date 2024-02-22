BLACKPINK第3位社長！Jisoo甜蜜承諾粉絲：我將成為大家的禮物
南韓女團BLACKPINK於去年12月公布續約消息，4名成員皆僅與YG娛樂續團體約，個人約則不再續簽，繼Jennie、Lisa前後宣布成立個人品牌後，Jisoo與哥哥合作創立新公司「Blissoo」也於昨（21）日正式公開官網，成為BLACKPINK第3個成為「社長」的成員，網站一公開粉絲瞬間湧入，甚至一度造成網站癱瘓。
記者張芸婷／綜合報導
Jisoo還在BLACKPINK活動期間，就開始嘗試參與影劇領域，與丁海寅主演的《雪降花》就是她的韓劇代表作，在與YG娛樂合約告一段落後，她更加積極轉型「演員」，先前就傳出她目前正與朴正民合作Coupang Play的全新原創劇《流感》，並接下了《全知讀者視角》的電影拍攝。
今年初就曾傳出Jisoo哥哥經營的「母嬰品牌Biomom」發出召募資訊，正在替新公司「Blissoo」徵才，包含影音編輯、設計師、會計師、保鑣等職位，如今Blissoo的官網無預警公開，並放上多張Jisoo美照，引發各界關注。
Blissoo官方IG寫道，「大家好，我是Jisoo，我將與Blissoo這個名稱一起展開新的旅程，請大家多多支持我們，我將會成為帶給粉絲各種幸福的禮物Jisoo，未來也請多多愛護BLACKPINK與Jisoo，謝謝大家。」而各網站曝光後，吸引大批粉絲湧入，還一度使官網陷入癱瘓狀態，消息一出也讓不少粉絲十分開心，相當期待Jisoo未來的作品。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道