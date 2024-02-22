中市府擴大查驗問題辣椒粉　已全數下架或販售

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該辣椒粉之案件起源，係台北市濟生公司之斗六廠 (工廠設於雲林縣)，被檢舉違法添加「蘇丹色素三號」，經雲林縣衛生局抽驗，於該公司生產之「家用四合一調味料組合」產品，其中細粉紅辣椒檢出蘇丹色素三號，而該辣椒粉之源頭進口商為新北市保欣企業(有效日期:2026/10/4、進口申請書號碼IFB12LK0649208)。食安處在接獲流向通報後，第一時間前往販售「家用四合一調味料組合」之全聯通路稽查，該產品全市共進貨1,848瓶，已下架回收1,703瓶，售出的145瓶，將持續監督全聯門市確實回收。
(20)日食安處接獲雲林縣衛生局通報，台中市向濟生公司購入該批問題辣椒粉之業者，尚有津華食品公司，經現場查核該公司購入辣椒粉約36公斤，未售出約15.3公斤，已下架停售；另售出給「漢來海港餐廳-台中」、「三元商行」及「五鮮級鍋物專賣」使用或販售，均已下架停用，並由津華公司回收約6.6公斤，後續將持續更新回收情形。
另(20)日也接獲高雄市裕榮公司有使用該問題辣椒粉的通報資料，產品為蝦味先香辣口味產品 (包裝規格分別為60/80/115/300克4種，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2)，食安處已掌握綜神有限公司、承達行銷有限公司、捷盟行銷股份有限公司、全台物流股份有限公司、萊爾富國際有限公司、昱信物產企業有限公司等6家經銷商，共進貨約2625.8kg，庫存634.6kg，已銷售1991.2kg予各下游販售商，包括全聯、寶雅、中聯百貨、統一便利超商、全家便利商店、萊爾富便利商店等，現已全數下架停售及回收，消費者可至原購買地點退貨。
(21)日亦接獲新北市及桃園市政府衛生局提供，保欣企業另一批問題辣椒粉(有效日期:2026/10/22，進口申請書號碼IFB12LK0699100)之流向資料，西屯區小磨坊國際貿易股份有限公司有進貨3,000公斤，但購入原料尚未使用，雖該公司可出具第三方公正檢驗單位送驗的蘇丹色素未檢出之報告，惟為妥善確保消費者權益，已責令業者儘速退貨上游處理，本市並將擴大查驗該公司市售調味粉料成品，進行蘇丹色素檢測，以確保民眾食安;另還有大肚區綠吔實業進貨500公斤，該批皆未使用，已全數退貨給上游保欣企業。
食安處表示，「蘇丹色素三號」為具食安疑慮毒化物，如長期或不慎大量攝入，會有過敏、呼吸困難及皮膚發紅等症狀，前述兩批之問題辣椒粉均為中國大陸河南省三禾藥業有限公司之產品，目前已掌握問題原料流向並持續追查更新。新北市保欣企業已針對該藥業所有批號之辣椒粉原料，啟動自主性下架，通知下游業主者全數回收。