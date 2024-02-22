房市／不受大選干擾　北市近2月億元交易達22筆

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觀察北市各辦公商圈租金表現，較去年同期呈上漲或持平。其中信義世貿商圈頂級辦公室林立，租金水準居首位，隨著新頂辦大樓富邦信義A25總部進場，平均租金也推升至每坪3,659元、年增8%；而敦南商圈、松江南京商圈、復興南京商圈及敦北民生商圈則均呈微幅增長，平均租金落在2,000元至2,300元之間。
信義全球資產公司總經理林三智分析，今年產業投資動能回穩，企業擴張、增聘員工，對大坪數辦公室需求日益增加，自用需求強勁支撐辦公租賃市場交易量，今年北市辦公租金將持續溫漲、不易跌，且會朝向三方向發展。
其一，辦公室小換大、舊換新需求強勁，淨零排放已成主流趨勢，企業更傾向承租碳排放量低、具減碳題材的綠大樓，因此位在核心商圈、大坪數、屋齡新、具備ESG概念的新大樓會吸引付租能力強的企業租客。
其二，看好辦公室租金穩健成長，高資產客群將加大力道投資辦公室產品，以獲取穩定收租效益；其三，考量辦公租賃成本居高，也有越來越多企業改為以買代租，購置辦公大樓對提升企業識別、厚植資產實力都有加分。
總經理林三智表示，從近期商用市場成交實例中也發現，無論是自用型買方，或是有資金配置需求的高資產客戶，對商辦買賣詢問都相當積極，促使開春以來市場交易趨向熱絡。由於商用不動產交易金額通常較為龐大，且涉及法規專業知識，建議購置時可尋求具優良信譽的商仲團隊，確保交易流程安全、順暢。