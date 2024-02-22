全聯、全家福袋「龍年震撼教育」！直擊門市庫存　內行改瘋這2家

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貼文曝光後，不少人紛紛點破主因「福袋的用意是拿小錢換大滿足，本來便宜賣大家都買的很開心，結果漲價內容物還是一樣水準，就不能怪消費者了吧」、「裡面裝的商品大家都幾乎知道了，為何還浪費錢」、「今年每間的福袋好像都賣的不好」、「漲價東西沒變比較好，自然就滯銷了」、「把不好賣的東西當出清品放福袋本身就可以，但本來就要報廢的東西拿出來放還要漲價，誰要買」、「人家的福袋就算沒抽中獎品，光是裡面的內容物都是物超所值，這才叫福袋好嗎」。
而《NOWnews》記者也實際到信義區全聯門市查看，原本以為只會剩下基本款300元的福袋，結果意外發現折疊購物車福袋還尚餘5個、行李箱福袋剩下2個，而300元的福袋則大約有10幾個未售出，不過店家目前還沒有其他的促銷價格，22日在官方抽獎結束之後，福袋價格會不會下跌還有待觀察。
記者也採訪了現場幾位客人，一名陳小姐透露「沒有購買今年的全聯福袋，因為有提前公布內容物，對積木年曆不感興趣就沒買」；王先生則表示「家裡今年是去買家樂福的福袋，行李箱跟購物車家裡已經有購入，就沒有再買全聯的了」。
然而回頭看看今年福袋口碑最好的兩家「屈臣氏」以及「家樂福」，會發現幾大勝出因素，像是屈臣氏也同樣賣聯名米奇「24吋行李箱福袋」，首先在價格上以999元就已經輾壓各大通路，內容物產品也實際超過2500元，加上行李箱相當實用，讓人買到就已經有回本、物超所值的感覺，雖然沒有什麼抽大獎，但是該福箱最早在1月1日開賣，短短10天就已經全部賣光。
另外則是「家樂福」，採取不公開福袋內容物的策略，並且讓各個門市「自行選擇」內容物塞入，一袋售價198元，各門市輸人不輸陣，內容物都是直接「塞好塞滿」，多元的福袋內容讓人有想購買「開箱」的慾望，加上對比同性質的全家、全聯基本款福袋，內容物毫不遜色，因而在大年初一開賣時，多家開賣10分鐘就已經賣光，雖然沒有超商、全聯抽汽車的大獎，但也有送出國際機票+酒店、國內飯店住宿券、冰箱、演唱會門票等，讓顧客表示「福袋CP值超高」。
綜觀來看，顧客購買福袋的心態就是想要「物超所值」，因為福袋的內容物是每個購買的客人「實質可以得到的東西」，而相對那些大獎都只是少數人才能夠抽到，對於消費者來說「福袋內容好」、「抽獎成本較低回饋給消費者」更符合台灣人對於福袋的期待，相信明年各大通路還是會一如既往推出福袋，內容物怎麼調整才能讓顧客回頭再購買，為自己的企業增加口碑，那才是真正的課題。