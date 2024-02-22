IU親邀看演唱會！爺爺追星成功太激動 友人慌了：你不要心臟病發
南韓人氣歌手IU（李知恩）有著「國民妹妹」的稱號，不論作為歌手還是演員，成績都相當亮眼，近期她推出了個人第6張迷你專輯《The Winning》，MV更找來男團BTS成員V，以及國際影后湯唯擔綱演出，而近日IU也宣布即將展開世界巡迴演唱會。一名喜歡IU並開始經營Youtube的美國爺爺，因為不知道該如何搶票，拍了影片向大家詢問「該如何正式成為Uaena（粉絲名）」，沒想到IU看見後，親自邀請他來看演唱會，讓這位爺爺粉絲欣喜若狂，手捂心臟激動直呼：「我的天啊」。
記者張芸婷／綜合報導
美國一名爺爺級Youtuber，因喜歡IU開始經營頻道，在他的頻道中，上傳了滿滿與IU有關的影片，也會拍攝自己看IU歌曲MV時的反應，因此在IU粉絲中小有名氣。
近日，這名YouTuber爺爺因想到現場觀看IU的演唱會，但苦惱找不到成為官方粉絲、搶票的方法，因而上傳影片詢問訂閱者。
沒想到IU竟看見了爺爺的影片，並透過IG邀請他來自己的美國場演唱會，文中她表示：「我想邀請你來我的美國場演唱會，我的公司將會與你聯繫。」令爺爺開心的特地錄製影片表達心情。
從爺爺影片中，可以看見他興奮地手捂心臟超激動直呼：「我真不敢相信！我的天～」結果協助拍攝的友人忍不住打趣地提醒他：「你最好不要在演唱會前就心臟病發作喔！」許多人看到影片後，都覺得爺爺既幸運又可愛。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道