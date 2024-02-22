央行傳下修豪宅標準！雲嘉2000萬透天就觸頂　賴正鎰轟：買房更難

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但今年開春，財政部率先開出打房第一槍，擴大豪宅認定標準，也就是降低課稅門檻，台北市從7000萬元降為6000萬元，新北市從6000萬元降為4000萬元；桃園、台中、台南、高雄也都從4000萬元降為3000萬元，其他地區降為2000萬元，並將2014實施房地合一稅之前的舊屋納管，將來這些房屋買賣時都將面臨高稅額問題。
賴正鎰指出，業界已經形成共識，建議政府因應市場機制，應該隨之提高豪宅認定標準，主張在現有標準為基礎，各增加1000萬元，也就是台北市應從7000萬提高為8000萬。
例如台北新房每坪單價至少150萬元起跳，若豪宅門檻降為6000萬元，即買權狀40坪（公設比如抓30%，室內實坪僅28坪）小兩房就變「豪宅」，貸款不易。在彰化，雲林、嘉義買個透天厝，可能要價超過2000萬元，動輒「觸頂」，嚴重影響貸款成數。
賴正鎰呼籲，政府選後該停止打房了，若是一再限縮民眾購房貸款門檻或提高稅收來抑制房市，只會更扭曲房市樣貌，況且房地產已經都被打趴在地，政府不能再帶頭限制市場發展。
他也透露，多數房地產業界抱怨心聲四起，政府對房地產業祭出太多打房手段，又是房地合一稅，又是豪宅稅，房地產相關稅賦項目太多了，一條牛被剝好幾層皮，政府不能缺錢就加稅，政府已經連續多年都超收稅額，去年也將近3700億元，請政府不要再追打房地產業，每打一次房，都會墊高成本，結果造成房價不斷上升，還反過頭來怪罪業者，讓業界背黑鍋，這是簡直是倒果為因。
賴正鎰提醒，政府實施豪宅稅及認定標準多年以來，購屋者貸款僅剩四成，打房效果已經形成，達到軟著陸的目的，若這次央行又跟進財政部下修標準，對購屋者貸款額度將難上加難，未來可能買個房子的總價動不動就觸頂，未來買房自備款大增，買房更難，未來房地產業只能被迫在夾縫中生存，逼不得已只能將成本轉嫁消費者，還可能間接使得成屋市場租金大漲。