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央行傳下修豪宅標準！雲嘉2000萬透天就觸頂　賴正鎰轟：買房更難

▲央行傳評估豪宅標準是否跟進財政部，下修1000萬元，台北從7000萬降為6000萬。對此，全國商總主席賴正鎰批評「難道是要叫大家都住鳥籠」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲央行傳評估豪宅標準是否跟進財政部，下修1000萬元，台北從7000萬降為6000萬。對此，全國商總主席賴正鎰批評「難道是要叫大家都住鳥籠」。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

財政部上周公告調整高價房屋（豪宅）認定標準，全面下修1000萬元，若定案，台北市豪宅門檻將從7000萬元降為6000萬。對此，全國商總主席、鄉林集團賴正鎰今（22）天指出，若財政部與央行接連下修豪宅標準，未來建商只能推更小的房子，反問政府：「難道要叫大家將來都住鳥籠嗎？」

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根據央行對於豪宅的認定標準，2014年已下修，台北市7000萬元、新北市6000萬元，桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市為4000萬元，其餘縣市則是3000萬元至今。

但今年開春，財政部率先開出打房第一槍，擴大豪宅認定標準，也就是降低課稅門檻，台北市從7000萬元降為6000萬元，新北市從6000萬元降為4000萬元；桃園、台中、台南、高雄也都從4000萬元降為3000萬元，其他地區降為2000萬元，並將2014實施房地合一稅之前的舊屋納管，將來這些房屋買賣時都將面臨高稅額問題。

▲財政部（圖／記者顏真真攝）
▲財政部上周擴大豪宅認定標準，也就是降低課稅門檻，台北市從7000萬元降為6000萬，新北市變4000萬，另4都3000萬，其餘縣市則變2000萬。（圖／記者顏真真攝）
賴正鎰指出，業界已經形成共識，建議政府因應市場機制，應該隨之提高豪宅認定標準，主張在現有標準為基礎，各增加1000萬元，也就是台北市應從7000萬提高為8000萬。

例如台北新房每坪單價至少150萬元起跳，若豪宅門檻降為6000萬元，即買權狀40坪（公設比如抓30%，室內實坪僅28坪）小兩房就變「豪宅」，貸款不易。在彰化，雲林、嘉義買個透天厝，可能要價超過2000萬元，動輒「觸頂」，嚴重影響貸款成數。

賴正鎰呼籲，政府選後該停止打房了，若是一再限縮民眾購房貸款門檻或提高稅收來抑制房市，只會更扭曲房市樣貌，況且房地產已經都被打趴在地，政府不能再帶頭限制市場發展。

▲台南今年前三季20~35歲的年輕購屋族，過半買大樓，和10年前過半買透天厝相比，選擇住透天的年輕人變少了。（圖／台灣房屋提供）
▲若其他縣市豪宅門檻降為2000萬元，雲林、嘉義全新透天觸頂機率相當高。（示意圖／台灣房屋提供）
他也透露，多數房地產業界抱怨心聲四起，政府對房地產業祭出太多打房手段，又是房地合一稅，又是豪宅稅，房地產相關稅賦項目太多了，一條牛被剝好幾層皮，政府不能缺錢就加稅，政府已經連續多年都超收稅額，去年也將近3700億元，請政府不要再追打房地產業，每打一次房，都會墊高成本，結果造成房價不斷上升，還反過頭來怪罪業者，讓業界背黑鍋，這是簡直是倒果為因。

賴正鎰提醒，政府實施豪宅稅及認定標準多年以來，購屋者貸款僅剩四成，打房效果已經形成，達到軟著陸的目的，若這次央行又跟進財政部下修標準，對購屋者貸款額度將難上加難，未來可能買個房子的總價動不動就觸頂，未來買房自備款大增，買房更難，未來房地產業只能被迫在夾縫中生存，逼不得已只能將成本轉嫁消費者，還可能間接使得成屋市場租金大漲。
 

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