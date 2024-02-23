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高雄男大生申請租屋補助　控遭房東刁難「違約金加碼變2個月」

▲高雄一名科技大學男學生投訴，指申請租屋補助遭房東刁難，原先違約金只要1個月，申請後違約金竟加碼變2個月。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲高雄一名科技大學男學生投訴，指申請租屋補助遭房東刁難，原先違約金只要1個月，申請後違約金竟加碼變2個月。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄一名科技大學男學生控訴，去年申請租屋補助後，就遭到房東責難並刻意刁難，把租約中提前終止的違約金，從1個月月租改為2個月。男大生爸爸氣得要向國稅局檢舉房東有逃漏稅之嫌，但房東則回覆，指租約載明期滿前雙方不得終止契約，肯讓男大生退租，已經有所退讓。

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檢視男大生申請租屋補助前、2020年與房東簽訂的租賃契約，第11條關於提前終止租約部分寫道，「本契約於期限屆滿前，租賃雙方不得終止租約。依約定得終止租約者，租賃一方應於二個月前通知他方，一方未為先期通知逕行終止租約者，應賠償他方一個月（最高不得超過一個月）租金額之違約金」。

而新版租約第11條關於提前終止租約部分，則改為「1、本契約於期限屆滿前，租賃雙方不得終止租約。2、租賃雙方期滿如不續約，不續約之一方應於屆期前二個月通知他方，未為先期通知而逕自不續約者，應賠償他方二個月租金額之違約金」。

▲男大生新舊版租約對照。（圖／崔媽媽基金會提供）
▲男大生新舊版租約對照。（圖／崔媽媽基金會提供）
長期關注租屋者權益與居正正義的崔媽媽基金會表示，上述新舊租約關於提前終止租約部分，新約明顯使租其改變的彈性變得較小，就此部分來說，房東沒有「違法」，但是否有不許房客申請租屋補助的相關規定，仍需看到租約全文才好判斷。

崔媽媽說明，「提前解約的違約金以1個月租金為上限」的規定是有適用前提的，僅限於「租約『得』提前終止，但未依規定提前告知」的情況下。

在租約上約定「意定」提前終止租約時，「得」與「不得」的違約金規範差距甚大，且無論約定「得」與「不得」提前終止租約的規定是雙向的，房東房客皆須遵守。

▲提前終止契約情況一覽。（圖／崔媽媽基金會提供）
▲提前終止契約情況一覽。（圖／崔媽媽基金會提供）
至於房東把租約中提前終止的違約金，從1個月月租改為2個月，是否是因男大生申請租屋補助後而衍生的刁難？崔媽媽表示，房客端必須要能夠舉證，房東在租約上有不許房客申請租補的相關規定。

崔媽媽也提醒租屋族，租賃契約租約有至少3日的審閱期，務必看清楚租約再簽約，如有續約或重新簽約，也一定要仔細對比租約內容的變化，此外崔媽媽基金會也提供免費「租約審閱」服務，透過線上預約，即可由義務律師協助審閱租約，幫租客破違法條約，排除條約陷阱。

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