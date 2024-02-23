元宵節刮刮樂回本率公佈！新款、剩餘獎項曝　這款100萬還有537張

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近日台彩因應元宵節到來，推出三款最新刮刮樂，分別為「超級777」、「釣魚高手」以及「超級麻將」，其中前面兩款都是200元面額，而「超級麻將」則是500元一張。而「超級777」與「釣魚高手」的頭獎都是200萬元，一共有6張；「超級麻將」頭獎則是500萬，一共有5張。
在回本率方面，「超級777」回本機率最低，僅有30.14%；其次為「釣魚高手」，回本率33.02%；而「超級麻將」回本率則是元宵節新款刮刮樂最高，有40.67%，跟春節款式的「五路財神」、「大發利市」屬於差不多回本率的刮刮樂，在這檔元宵節刮刮樂中較推薦購買，刮刮樂的社團已經有不少人已經開刮中了5000元、10000元都有。
春節刮刮樂最後銷售！剩餘獎項盤點
根據台彩日前公佈出來的數據，春節最夯的「2000萬超級紅包」頭獎2000萬剩下4個；二獎200萬加上賓士還有4台；三獎100萬則還有高達537張；至於1000元面額的「1200萬大吉利」頭獎1200萬還有2組、二獎100萬則還有48張。
其餘的刮刮樂款式，包括「五路財神」、「大發利市」頭獎500萬元12組目前只刮出2組，還剩餘10張；「無敵開獎機」、「金龍獎」頭獎300萬元18組，目前只開出5組，還剩餘13張；「龍來發」、「恭喜發財」、「幸運紅包」、「招財進寶」頭獎200萬28組目前開出5組，還剩下23張，最後想試手氣的民眾不要錯過。
大樂透百萬紅包剩最後5組！威力彩下期頭獎上看5.3億
大樂透從2月6日開始連續開獎19天進入尾聲，元宵節（24）日將是連續開獎最後一天，目前連續三期頭獎沒開出，23日頭獎累積金額預估上看1.2億元；而春節加碼的「春節大紅包」已經送出355組，僅剩下最後5組的機會；另外威力彩連9槓龜，下期將在2月26日開出，頭獎累積金額預估上看5.3億元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應該量力而為，不因沉迷影響日常生活。