7-11福袋也頂不住了！門市殺紅眼「2件499元」　禮盒3折跳樓拍賣

元宵節刮刮樂回本率公佈！新款、剩餘獎項曝　這款100萬還有537張

▲本週六迎來元宵節，許多人會到彩券行買刮刮樂拼手氣，希望能抓住春節尾氣抱回大獎。（圖／記者林調遜攝）
▲本週六迎來元宵節，許多人會到彩券行買刮刮樂拼手氣，希望能抓住春節尾氣抱回大獎。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

元宵節最後發財機會！每到春節以及元宵節這段期間，台彩都會推出許多新款刮刮樂，不少民眾也會在這時到彩券行試試手氣，因此刮刮樂每年都是這時候銷售情況最佳。而隨著元宵節到來，台彩也再度推出3款全新的刮刮樂，網友也更新了三款刮刮樂最新回本率；而根據台彩公佈，目前2000萬超級紅包還有537張尚未開出，《NOWnews》也整理元宵節期間大樂透、威力彩、新舊款刮刮樂剩餘獎項等資訊，提供給最後想試手氣的民眾一文看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
元宵節三款最新刮刮樂！回本率最高的是這張

近日台彩因應元宵節到來，推出三款最新刮刮樂，分別為「超級777」、「釣魚高手」以及「超級麻將」，其中前面兩款都是200元面額，而「超級麻將」則是500元一張。而「超級777」與「釣魚高手」的頭獎都是200萬元，一共有6張；「超級麻將」頭獎則是500萬，一共有5張。

▲刮刮樂「回本率」出爐，今年奪得冠軍的為200元面額的「金龍報喜」，頭獎高達600個。（圖/刮刮樂中獎資訊分享）
▲刮刮樂元宵節新款「回本率」出爐，「超級麻將」回本率最高為40.67%。（圖/刮刮樂中獎資訊分享）
在回本率方面，「超級777」回本機率最低，僅有30.14%；其次為「釣魚高手」，回本率33.02%；而「超級麻將」回本率則是元宵節新款刮刮樂最高，有40.67%，跟春節款式的「五路財神」、「大發利市」屬於差不多回本率的刮刮樂，在這檔元宵節刮刮樂中較推薦購買，刮刮樂的社團已經有不少人已經開刮中了5000元、10000元都有。

春節刮刮樂最後銷售！剩餘獎項盤點

根據台彩日前公佈出來的數據，春節最夯的「2000萬超級紅包」頭獎2000萬剩下4個；二獎200萬加上賓士還有4台；三獎100萬則還有高達537張；至於1000元面額的「1200萬大吉利」頭獎1200萬還有2組、二獎100萬則還有48張。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲2000萬超級紅包的頭獎還有4張沒有刮出，100萬的三獎則還有破500張沒有得主，元宵節想試手氣別錯過！（圖／記者陳明安攝）
其餘的刮刮樂款式，包括「五路財神」、「大發利市」頭獎500萬元12組目前只刮出2組，還剩餘10張；「無敵開獎機」、「金龍獎」頭獎300萬元18組，目前只開出5組，還剩餘13張；「龍來發」、「恭喜發財」、「幸運紅包」、「招財進寶」頭獎200萬28組目前開出5組，還剩下23張，最後想試手氣的民眾不要錯過。

大樂透百萬紅包剩最後5組！威力彩下期頭獎上看5.3億

大樂透從2月6日開始連續開獎19天進入尾聲，元宵節（24）日將是連續開獎最後一天，目前連續三期頭獎沒開出，23日頭獎累積金額預估上看1.2億元；而春節加碼的「春節大紅包」已經送出355組，僅剩下最後5組的機會；另外威力彩連9槓龜，下期將在2月26日開出，頭獎累積金額預估上看5.3億元。

▲電腦彩券、大樂透、威力彩、今彩539、台彩、台灣彩券。（圖／記者顏真真攝）
▲大樂透春節紅包剩下最後5組、威力彩下期2月26日頭獎上看5.3億。（圖／記者顏真真攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應該量力而為，不因沉迷影響日常生活。

刮刮樂沒中丟垃圾桶！他撿起見「款式」賺到　真實規則不知虧大了

刮刮樂「每年有隱藏調整」！眾抓包：難怪越來越難中　真相超意外

刮刮樂「比大樂透好中獎」！一堆人仍不買　理由曝光：其實很可怕

彩券行員工太晚講了！刮刮樂「選號最新秘訣」　實測結果超意外

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞