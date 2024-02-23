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台人最愛台南景點公開！冠軍整年擠658萬人　台灣燈會內行這樣玩

▲2024台灣燈會暌違16年重磅回歸由台南市舉辦，重頭戲「高鐵燈區」將在24日正式點燈開幕，將一路展出到3月10日。（圖／台南市政府提供）
▲2024台灣燈會暌違16年重磅回歸由台南市舉辦，重頭戲「高鐵燈區」將在24日正式點燈開幕，將一路展出到3月10日。（圖／台南市政府提供）

記者張嘉哲/綜合報導

元宵節台灣燈會來了！今年2024台灣燈會暌違16年重磅回歸由台南市舉辦，隨著重頭戲高鐵燈區24日即將開幕，不少人都規劃好這週末要下台南看絕美花燈，但人都已經到了台南，怎麼可能不來趟輕旅行！根據觀光署日前公佈最新2023全年度台南景點人潮統計，台南目前最受歡迎的景點是「南鯤鯓代天府」，全年一共有658萬人到此造訪！《NOWnews》也特別盤點台灣人最愛的台南10大旅遊景點，提供給3月10日之前要來台南看燈會順便旅行的民眾參考哦！

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根據觀光署最新公布2023全年度台南景點人潮統計，冠軍由位於台南北門的「南鯤鯓代天府」拿下，全年累積造訪有658萬餘人；第二名則是「南紡購物中心」，2023累積造訪人次也有636萬餘人，是台南非常指標性的購物中心；第三名則是這次也有參與台灣燈會展區的「安平小鎮」，因為有著名的安平老街、安平古堡等古蹟文物，去年整年度累積造訪人次也有444萬餘人。

▲2024台灣燈會在台南！安平燈區已經在日前盛大開幕，第一天就吸引超過26萬人朝聖參觀，屆時春節期間將湧入更多人潮。（圖/台南市政府提供）
▲台南著名景點安平小鎮今年也有參與台灣燈會展區，春節時不少人到此看漂亮花燈、無人機表演，元宵節週末無人機表演仍然有哦！（圖/台南市政府提供）
至於第四名至第十名，依序為「藍晒圖文創園區（437萬人次）」、「麻豆代天府（397萬人次）」、「新化老街（166萬人次）」、「關子嶺溫泉區（103萬人次）」、「鹽水老街（99萬人次）」、「七股鹽山園區（69萬人次）」、「奇美博物館（66萬人次）」。

而說到這個「南鯤鯓代天府」，是全台灣規模最大的王爺信仰中心，位於台南北門沿海，相傳是當地漁民撿到了載有五尊神像的小船，於是將神像供奉在草寮內，早晚焚香膜拜，結果從那天起，漁民只要出海捕魚，一定都能滿載而歸，以致香火日益鼎盛，最後擇地建廟才有今天的規模，日治時期的重修，在石雕、彩繪、剪黏上皆展現高度的工藝水準，而被評定為國定古蹟，每年都吸引上百萬香客至此朝聖。

▲南鯤鯓代天府在去年1月過年時，單月湧入125萬人次，成為台南走春最強景點。（圖/台南旅遊網）
▲位於台南北門沿海的南鯤鯓代天府，去年奪下台南景點冠軍寶座，一整年湧入658萬人到此旅遊。（圖/台南旅遊網）
而《NOWnews》記者由於是在地台南人，「南鯤鯓代天府」、「關子嶺溫泉區」、「新化老街」如果想去看看的人會比較建議有開車的民眾；如果是租機車的民眾，台南一日遊安排套裝行程可以把「奇美博物館」跟「台灣燈會台南高鐵燈區」綁在一起，下午先到奇美博物館觀看，晚上到台南高鐵看燈會、三井Outlet吃晚餐。

另外如果是有兩日遊時間的人，「藍晒圖文創園區」可以搭配「安平老街」、「赤崁樓」或者「台南美術館」一起玩，晚上可以到南紡購物中心逛街吃飯；而如果是搭高鐵的遊客，安排旅遊可以先玩其他地方，旅遊尾聲到高鐵站看燈會，看完直接搭高鐵北上也沒問題哦！台灣燈會睽違16年回到台南舉辦，同時也見證台南400年歷史，主燈「龍來台灣」將在元宵節正式點燈開幕，現場到時候有逼近300件花燈作品，歡迎大家一起來欣賞府城400年歷史魅力！

▲台灣燈會主燈「龍來台灣」已經準備就緒，將在本週六元宵節正式點燈。（圖/台南市政府提供）
▲台灣燈會主燈「龍來台灣」已經準備就緒，將在本週六元宵節正式點燈。（圖/台南市政府提供）

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