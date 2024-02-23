台人最愛台南景點公開！冠軍整年擠658萬人　台灣燈會內行這樣玩

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至於第四名至第十名，依序為「藍晒圖文創園區（437萬人次）」、「麻豆代天府（397萬人次）」、「新化老街（166萬人次）」、「關子嶺溫泉區（103萬人次）」、「鹽水老街（99萬人次）」、「七股鹽山園區（69萬人次）」、「奇美博物館（66萬人次）」。
而說到這個「南鯤鯓代天府」，是全台灣規模最大的王爺信仰中心，位於台南北門沿海，相傳是當地漁民撿到了載有五尊神像的小船，於是將神像供奉在草寮內，早晚焚香膜拜，結果從那天起，漁民只要出海捕魚，一定都能滿載而歸，以致香火日益鼎盛，最後擇地建廟才有今天的規模，日治時期的重修，在石雕、彩繪、剪黏上皆展現高度的工藝水準，而被評定為國定古蹟，每年都吸引上百萬香客至此朝聖。
而《NOWnews》記者由於是在地台南人，「南鯤鯓代天府」、「關子嶺溫泉區」、「新化老街」如果想去看看的人會比較建議有開車的民眾；如果是租機車的民眾，台南一日遊安排套裝行程可以把「奇美博物館」跟「台灣燈會台南高鐵燈區」綁在一起，下午先到奇美博物館觀看，晚上到台南高鐵看燈會、三井Outlet吃晚餐。
另外如果是有兩日遊時間的人，「藍晒圖文創園區」可以搭配「安平老街」、「赤崁樓」或者「台南美術館」一起玩，晚上可以到南紡購物中心逛街吃飯；而如果是搭高鐵的遊客，安排旅遊可以先玩其他地方，旅遊尾聲到高鐵站看燈會，看完直接搭高鐵北上也沒問題哦！台灣燈會睽違16年回到台南舉辦，同時也見證台南400年歷史，主燈「龍來台灣」將在元宵節正式點燈開幕，現場到時候有逼近300件花燈作品，歡迎大家一起來欣賞府城400年歷史魅力！