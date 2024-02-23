新北預售屋喊「不二價銷售」！半年漲近百萬 眾酸：賣不掉加價賣
近期不少預售屋推案採「不二價銷售」，不過新北市三重區仁義重劃區一預售案，卻被揪出半年漲價近百萬元，主力3房產品從去（2023）年2月含車位1800萬起，到去年10月總價已調為1898萬元起。記者查證，該案最早在2021年2月開案，主力總價為980萬起3房格局，2022年喊出「不二價銷售」。建商「不二價銷售」手法引發討論，網友酸說：「賣不掉加價賣啊！」
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「靠北高房價（買房/租房大小事）」社團發文，截下某預售建案工程動態，只見從去（2023）年2月，工程進度至結構體作業，強調倒數銷售個位數別戶，「均3房27坪邊間產品，總價1800萬起(含車位)」，還強調「本案採不二價銷售」，但到了去年10月，同樣仍為不二價消費，但3房產品總價已變含車位1898萬元，漲了98萬元。
發文網友雖未公開建案名稱，但記者依關鍵字搜尋，發現該案是位在新北三重仁義重劃區預售案，基地面積500多坪，規劃地上15層、地下6層，總戶數為140戶，開價60~65萬元／坪，預計今年Q3完工。經查實價登錄，該案最高交易單價為59.97萬元／坪，近年平均成交單價則落在57.77萬元。
原PO質疑該案「說好的不二價，怎麼一直往上加？」貼文引發討論，網友虧說：「是我們不二價，價是他們開的。」正在看預售屋的網友也分享經驗說：「預售屋這陣子問，他們都是大概一兩個月漲一次單價，不二價指的是買的當下不二價，其他沒有不二價的，好像銷售都會有單價數萬不等的扣打可以讓買家殺。」
究竟建商喊的「不二價銷售」是怎麼一回事？記者稍早致電該案代銷公司詢問，但截稿前仍未取得其回應。
目前購屋者還有議價空間嗎？據昨（22）發布的2024年1月住展風向球資料顯示，議價率維持平盤，約在一成的空間。住展雜誌發言人陳炳辰認為，供給弱、需求強自然沒有價格修正空間，如今不乏推案以不二價銷售，且大行其道的低首付方案也弱化買方議價心態，未來一旦賣方市場確立，議價率有機會跌破一成。